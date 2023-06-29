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台灣多個粉專遭濫檢舉無預警被下架 杜奕瑾: 認知軍演開始

By 台灣英文新聞－編輯
2023/06/29 20:22
台灣多個粉專遭濫檢舉無預警被下架 杜奕瑾: 認知軍演開始

（台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導）繼今年3月陸續有知名臉書粉專傳出遭無預警下架，苦主自訴遭大量帳號惡意檢舉，導致粉專被臉書強制下架，媒體報導，今（29）日凌晨也再次傳出，有多個知名粉專陸續被無預警封鎖、消失，或是出現紅標警告，台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾發文示警，表示這與他去年提過的認知軍演有關。

杜奕瑾今日凌晨透過臉書發文示警，「認知軍演去年八月就說過了，含糊不清的社群守則是武器，經營粉專的請同時備份到Miin，有遭下架的重建可以給我連結」。

自由報導，被無預警封鎖的粉專分別有，時常討論時事議題的雷丘律師（14萬）、謝立聖插畫（12萬）、台灣制憲基金（3.9萬）和被說為綠營側翼的「盾牌牙醫」史書華（15萬）；純創作者或部落客的台南Josh（12萬）、布萊N機票達人（63萬）和怪奇事物所 Incrediville（47萬）；慘遭紅標警告的則有，細菌先生（4.6萬）、李文成一歷百憂解（3.5萬）。目前上述粉專陸續回報恢復，但仍有不少粉專表示依舊被標注紅標。

牙醫師「盾牌牙醫史書華」經常在臉書粉絲專頁上評論時事，吸引超過15萬人追蹤，今年三月初史書華粉絲專頁也突然「被消失」，疑似是因為遭到大量檢舉，被指貼文違反社群守則。

另外，杜奕瑾曾於去年8月在臉書發文提到，「認知軍演，台灣準備好了嗎？」，並以自己的帳號被臉書社群守則限制發言，甚至轉發文章的網友也遭連帶限制的現象，解釋網路認知戰是如何進行攻擊與臉書無理言論審查，同時直白指出，「台灣現有機制沒有任何抵禦的能力」。

更新時間 : 2023-06-30 00:22 GMT+08:00

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