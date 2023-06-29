Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治.要聞

出席南科三期動土/ 招商儀式 賴清德盼企業立足臺灣成經濟「日不落國」

By 施家恩, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/29 20:23
賴清德副總統6月29日下午出席「臺南科學園區三期動土祈福暨招商活動」（總統府照片）

賴清德副總統6月29日下午出席「臺南科學園區三期動土祈福暨招商活動」（總統府照片）

(台灣英文新聞/ 施家恩 台北綜合報導）臺南科學園區三期今（29）日下午舉辦動土祈福儀式暨招商活動，副總統賴清德副出席活動時表示，政府持續與各國簽訂投資保障協定並解決關稅問題，希望讓企業立足台灣、佈局全球，讓臺灣能成為經濟上的日不落國。

賴清德表示，他於臺南市長任內，與南科管理局合作，解決南科用水及瓦斯管線等問題，成功招商台積電選擇在臺南投資，也吸引聯電等多家半導體廠商進駐，帶來許多就業機會與稅收，促進當地經濟發展。

賴清德指出，過去南科一、二期建廠出租率達99%，總面積約1,000公頃的發展已趨近飽和，產值高達每年1兆4,000億元。南科三期佔地約85公頃，將能讓臺南科學園區產業持續穩健發展。

副總統表示，臺灣將陸續興建包含南科三期、嘉義園區、高雄園區及屏東園區等4個科學園區，台積電二奈米廠也進駐新竹科學園區寶山用地，「我們的興建作業沒有停頓，已擁有非常完整的產業鏈。」

台積電國外設廠外台灣失優勢？賴清德這樣回

提到外界擔心台積電到國外設廠，是否會對臺灣半導體產業產生負面影響？賴清德則強調台灣的不可取代性，他說半導體產業是一個需要上中下游廠商串聯起來的產業鏈，加上國外的工作文化與臺灣不同，員工對企業的責任感也有差異，若要重新建立這樣的產業鏈並不容易。

副總統賴清德期盼，臺灣能成為經濟上的「日不落國」，讓企業立足臺灣、佈局全球，讓臺灣商品行銷全世界。

他指出，政府持續改善臺灣的投資環境，不斷檢討並改進水電、土地、人力、人才等問題，這幾年，臺商回臺投資金額已逾新臺幣兩兆元。

賴副籲勿只看中國市場

近日民眾黨主席、同時代表該黨參選總統的柯文哲，才因考慮重啓服貿引發爭議，副總統則期許台企不要只看中國市場，要有佈局全球的雄心壯志。

賴清德致詞時說，政府在近幾個月，已與越南、菲律賓、印度等國簽訂投資保障協定，就是希望讓台灣企業到國外投資時能夠更加順利。另外，「台美21世紀貿易倡議」首批協定已經完成簽署，希望未來能進一步與美國簽署雙邊協定；行政院去年也提出申請加入CPTPP，盼積極加入區域經濟，進一步解決關稅問題，讓臺灣商品行銷全世界。「只守在臺灣或鎖定中國的年代已經過去，我們現在應該要昂首擴胸、走向世界。」

更新時間 : 2023-06-29 21:37 GMT+08:00

最受歡迎

(更新)【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】小紅老師29日公布NONO加害20女清單
(更新)【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】小紅老師29日公布NONO加害20女清單
(不斷更新)【台灣Me Too一次看】律師李懷農性騷女大生 郭源元控陳建州在范范孕期性侵未遂
(不斷更新)【台灣Me Too一次看】律師李懷農性騷女大生 郭源元控陳建州在范范孕期性侵未遂
優質人設恐翻車！台灣Ｗ姓大咖男星遭爆劈腿慣犯　線索曝光網一面倒猜是他
優質人設恐翻車！台灣Ｗ姓大咖男星遭爆劈腿慣犯　線索曝光網一面倒猜是他
【台灣Me Too一次看】【學界篇】
【台灣Me Too一次看】【學界篇】
藍正龍、周幼婷離婚！導火線疑為徹夜不歸謊報　9年情斷信任感歸零
藍正龍、周幼婷離婚！導火線疑為徹夜不歸謊報　9年情斷信任感歸零
【台灣Me Too】網紅踢爆NONO已婚生女還在車上、身障廁所性侵多人 受害者近20人
【台灣Me Too】網紅踢爆NONO已婚生女還在車上、身障廁所性侵多人 受害者近20人
(更新)【台灣Me Too一次看】【政界篇】
(更新)【台灣Me Too一次看】【政界篇】
愛家形象毀！台灣國際知名小提琴家再傳性騷　林昭亮讚大提琴家胸部大可以摸嗎？
愛家形象毀！台灣國際知名小提琴家再傳性騷　林昭亮讚大提琴家胸部大可以摸嗎？
（黃子佼神隱後首度回應）【台灣Me Too】車上強吻、飯店拍裸照 黃子佼認錯扯13藝人下水 自殘送醫已返家
（黃子佼神隱後首度回應）【台灣Me Too】車上強吻、飯店拍裸照 黃子佼認錯扯13藝人下水 自殘送醫已返家
台灣夯劇男星黃健瑋不認性侵缺席北影　受害者崩潰服藥尋短
台灣夯劇男星黃健瑋不認性侵缺席北影　受害者崩潰服藥尋短