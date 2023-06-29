出席南科三期動土/ 招商儀式 賴清德盼企業立足臺灣成經濟「日不落國」

(台灣英文新聞/ 施家恩 台北綜合報導）臺南科學園區三期今（29）日下午舉辦動土祈福儀式暨招商活動，副總統賴清德副出席活動時表示，政府持續與各國簽訂投資保障協定並解決關稅問題，希望讓企業立足台灣、佈局全球，讓臺灣能成為經濟上的日不落國。

賴清德表示，他於臺南市長任內，與南科管理局合作，解決南科用水及瓦斯管線等問題，成功招商台積電選擇在臺南投資，也吸引聯電等多家半導體廠商進駐，帶來許多就業機會與稅收，促進當地經濟發展。

賴清德指出，過去南科一、二期建廠出租率達99%，總面積約1,000公頃的發展已趨近飽和，產值高達每年1兆4,000億元。南科三期佔地約85公頃，將能讓臺南科學園區產業持續穩健發展。

副總統表示，臺灣將陸續興建包含南科三期、嘉義園區、高雄園區及屏東園區等4個科學園區，台積電二奈米廠也進駐新竹科學園區寶山用地，「我們的興建作業沒有停頓，已擁有非常完整的產業鏈。」

台積電國外設廠外台灣失優勢？賴清德這樣回

提到外界擔心台積電到國外設廠，是否會對臺灣半導體產業產生負面影響？賴清德則強調台灣的不可取代性，他說半導體產業是一個需要上中下游廠商串聯起來的產業鏈，加上國外的工作文化與臺灣不同，員工對企業的責任感也有差異，若要重新建立這樣的產業鏈並不容易。

副總統賴清德期盼，臺灣能成為經濟上的「日不落國」，讓企業立足臺灣、佈局全球，讓臺灣商品行銷全世界。

他指出，政府持續改善臺灣的投資環境，不斷檢討並改進水電、土地、人力、人才等問題，這幾年，臺商回臺投資金額已逾新臺幣兩兆元。

賴副籲勿只看中國市場

近日民眾黨主席、同時代表該黨參選總統的柯文哲，才因考慮重啓服貿引發爭議，副總統則期許台企不要只看中國市場，要有佈局全球的雄心壯志。

賴清德致詞時說，政府在近幾個月，已與越南、菲律賓、印度等國簽訂投資保障協定，就是希望讓台灣企業到國外投資時能夠更加順利。另外，「台美21世紀貿易倡議」首批協定已經完成簽署，希望未來能進一步與美國簽署雙邊協定；行政院去年也提出申請加入CPTPP，盼積極加入區域經濟，進一步解決關稅問題，讓臺灣商品行銷全世界。「只守在臺灣或鎖定中國的年代已經過去，我們現在應該要昂首擴胸、走向世界。」