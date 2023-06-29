全國首創「國際職業試探」營 新北15生勇闖矽谷體驗未來職業

新北市職探教育走出臺灣走入世界，攜手美國矽谷MetroED教育系統，全國首創推出「國際職業試探」營隊，今年甄選15名新北市國中生，由樟樹國際實中帶隊於6月10日至6月19日展開為期10日國際職業試探課程，體驗藝術、家事、醫護等各種探索課程，包含動畫、服裝設計、實物解剖、測量血壓等，以及安排GOOGLE傳播副總裁名人座談等活動，讓新北孩子不只試探工作世界，更了解世界工作。明年將擴大辦理，規劃更多元課程及職業體驗，讓國際職業試探成為新北職探特色。
教育局長張明文表示，新北市建置全國最多16所職業試探暨體驗教育中心，也是全國唯一七大類全部到位，更結合46所技高及大專校院及11所多元職探認證的觀光工廠，幫助孩子瞭解自己性向及興趣，今(112)年度首度與美國矽谷規劃「國際職業試探」，將孩子送到國際，不僅培養國際素養，更與世界接軌，開拓國際視野。
本次美國矽谷MetroED規劃動畫、影視製作、時尚設計、醫助、獸醫學、醫療科學等探索課程，依學生的性向及興趣分組授課，重視實作課程及職業探索，活潑多元的教學方式，增加學生學習意願。林口國中8年級的董宇恬同學表示，印象最深刻的是在MetroED上課，在醫療科學的第一節課就學會如何量血壓和測血氧，也陸續學習了解解剖、縫合傷口、CPR和製作養生麵包等課程，很感謝能有這樣的活動，學到很多平常學不到的知識。
除了MetroED職業試探課程，也同時安排博物館參觀、大聯盟棒球賽體驗、名人座談及一日自主學習體驗等，培養學生自發思考、團體生活及解決問題的能力。坪林實中9年級王宥琁覺得一日自主學習體驗是他最喜愛的行程，活動前由小組一起規劃行程，包含安排景點、交通路線、訪問外國人、學習重點等，儘管當天常遇到訪問被拒絕或迷路等狀況，能夠一起解決問題讓自己勇敢許多！
新莊國中8年級黃勁豪同學說，這次的國際旅行學到三個重要的態度，一是「自律」，美國老師上課尊重學生學習的意願，學生必須自律認真上課，主動提問才會進步；二是「好奇心」，本次旅程很多師長都有提到要主動問問題，不是只把會的記錄下來，要精益求精、懂還要更懂；三是「自信」，多發問、多表達是美式教育傳達的理念，受益良多。
教育局補充，新北市為增進國中小學生的國際視野和格局，於108年開創雙語職探教育課程，布局學生能有探索世界工作的能力。今年更與美國矽谷MetroED合作，規劃國際職探課程，發展職業探索邁入國際，打造未來世界級人才。