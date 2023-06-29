全國首創「國際職業試探」營 新北15生勇闖矽谷體驗未來職業

新北市職探教育走出臺灣走入世界，攜手美國矽谷Me troED教育系統，全國首創推出「國際職業試探」營隊， 今年甄選15名新北市國中生，由樟樹國際實中帶隊於6月10日至 6月19日展開為期10日國際職業試探課程，體驗藝術、家事、 醫護等各種探索課程，包含動畫、服裝設計、實物解剖、 測量血壓等，以及安排GOOGLE傳播副總裁名人座談等活動， 讓新北孩子不只試探工作世界，更了解世界工作。明年將擴大辦理， 規劃更多元課程及職業體驗，讓國際職業試探成為新北職探特色。

教育局長張明文表示，新北市建置全國最多16所職業試探暨體驗教 育中心，也是全國唯一七大類全部到位，更結合46所技高及大專校 院及11所多元職探認證的觀光工廠， 幫助孩子瞭解自己性向及興趣，今(112)年度首度與美國矽谷規 劃「國際職業試探」，將孩子送到國際，不僅培養國際素養， 更與世界接軌，開拓國際視野。

本次美國矽谷MetroED規劃動畫、影視製作、時尚設計、 醫助、獸醫學、醫療科學等探索課程， 依學生的性向及興趣分組授課，重視實作課程及職業探索， 活潑多元的教學方式，增加學生學習意願。林口國中8年級的董宇恬 同學表示，印象最深刻的是在MetroED上課， 在醫療科學的第一節課就學會如何量血壓和測血氧， 也陸續學習了解解剖、縫合傷口、CPR和製作養生麵包等課程， 很感謝能有這樣的活動，學到很多平常學不到的知識。

除了MetroED職業試探課程，也同時安排博物館參觀、 大聯盟棒球賽體驗、名人座談及一日自主學習體驗等， 培養學生自發思考、團體生活及解決問題的能力。坪林實中9年級王 宥琁覺得一日自主學習體驗是他最喜愛的行程， 活動前由小組一起規劃行程，包含安排景點、交通路線、 訪問外國人、學習重點等， 儘管當天常遇到訪問被拒絕或迷路等狀況， 能夠一起解決問題讓自己勇敢許多！

新莊國中8年級黃勁豪同學說， 這次的國際旅行學到三個重要的態度，一是「自律」， 美國老師上課尊重學生學習的意願，學生必須自律認真上課， 主動提問才會進步；二是「好奇心」， 本次旅程很多師長都有提到要主動問問題，不是只把會的記錄下來， 要精益求精、懂還要更懂；三是「自信」，多發問、 多表達是美式教育傳達的理念，受益良多。

教育局補充，新北市為增進國中小學生的國際視野和格局，於108 年開創雙語職探教育課程，布局學生能有探索世界工作的能力。 今年更與美國矽谷MetroED合作，規劃國際職探課程， 發展職業探索邁入國際，打造未來世界級人才。