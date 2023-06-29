中華電信微軟雲專家團隊　助攻企業打通數位轉型任督二脈

AI人工智慧是2023企業數位轉型不可或缺的工具， 隨著技術的不斷進步，應用範圍也越來越廣泛。 透過AI幫助企業實現高效辦公、協助精準決策， 提升產品及服務品質，提供客戶更好的體驗， 並達到降低成本和經營風險。中華電信永遠走在最前面， 已將Azure OpenAI的GPT-3.5 Turbo模型導入Microsoft Teams服務， 透過強大的AI助理協助內部同仁解決各種辦公疑難雜症。

Azure OpenAI Service提供了AI工具和服務，包括自然語言處理、 語音識別、圖像識別、機器學習等功能。可應用於多個場景， 如智能客服、智慧製造、智慧農業等。豐富的API和SDK， 可快速整合至企業端現有系統，且具備高度可擴展性和安全性， 滿足企業不斷增長的需求及保護內部資料的安全。

Microsoft 365 Copilot是全新推出的AI應用服務， 結合了Microsoft 365的強大功能。用戶可輕鬆利用GPT-4語言模型， 提供更快、更準確的內容生成， 如Word可藉由用戶需求產生提案或報告內容、 Excel可分析數據變化或是針對數據趨勢產生回覆、 在Outlook中也可以自動摘要郵件重點並協助回覆信件內容等 情境應用，使企業能夠輕鬆運用人工智慧來增強工作效率、 提升業務創新力和競爭力。

中華電信已針對基礎功能提供線上免費訓練資源( 包含Microsoft Teams、OneDrive for Business、SharePoint Online及Outlook等)，為了擴大服務價值， 將進一步延伸至Microsoft 365 Copilot服務；待微軟正式上線後， 符合服務支援訂閱版本的老客戶，即享有免費訓練資源， 同時歡迎新客戶卡位迎接AI浪潮。 本公司現正提供Microsoft 365授權年繳8折激省優惠， 若符合數位發展部台灣雲市集資格可獲得最高上限三萬點( 一點一元)補助，立即抵扣50%中華電信Microsoft 365雲端生產力方案，全力相挺中小企業數位轉型！

中華電信至今累計600張以上微軟專業證照， 技術專家團隊提供完整的賦能解決方案，專業的Microsoft Azure顧問資源、豐富的Microsoft 365學習內容，無論是初學者或有經驗的企業用戶， 都可輕鬆獲取所需的知識與技能，在迎接不斷演進的數位轉型旅程， 中華電信絕對是企業用戶的超級神隊友！

更多訊息請詳閱產品網頁( https://csp.hinet. net及 https://azure.hinet.net)。