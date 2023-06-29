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中華電信微軟雲專家團隊　助攻企業打通數位轉型任督二脈

By 台灣英文新聞
2023/06/29 17:36

AI人工智慧是2023企業數位轉型不可或缺的工具，隨著技術的不斷進步，應用範圍也越來越廣泛。透過AI幫助企業實現高效辦公、協助精準決策，提升產品及服務品質，提供客戶更好的體驗，並達到降低成本和經營風險。中華電信永遠走在最前面，已將Azure OpenAI的GPT-3.5 Turbo模型導入Microsoft Teams服務，透過強大的AI助理協助內部同仁解決各種辦公疑難雜症。

Azure OpenAI Service提供了AI工具和服務，包括自然語言處理、語音識別、圖像識別、機器學習等功能。可應用於多個場景，如智能客服、智慧製造、智慧農業等。豐富的API和SDK，可快速整合至企業端現有系統，且具備高度可擴展性和安全性，滿足企業不斷增長的需求及保護內部資料的安全。

Microsoft 365 Copilot是全新推出的AI應用服務，結合了Microsoft 365的強大功能。用戶可輕鬆利用GPT-4語言模型，提供更快、更準確的內容生成，如Word可藉由用戶需求產生提案或報告內容、Excel可分析數據變化或是針對數據趨勢產生回覆、在Outlook中也可以自動摘要郵件重點並協助回覆信件內容等情境應用，使企業能夠輕鬆運用人工智慧來增強工作效率、提升業務創新力和競爭力。

中華電信已針對基礎功能提供線上免費訓練資源(包含Microsoft Teams、OneDrive for Business、SharePoint Online及Outlook等)，為了擴大服務價值，將進一步延伸至Microsoft 365 Copilot服務；待微軟正式上線後，符合服務支援訂閱版本的老客戶，即享有免費訓練資源，同時歡迎新客戶卡位迎接AI浪潮。本公司現正提供Microsoft 365授權年繳8折激省優惠，若符合數位發展部台灣雲市集資格可獲得最高上限三萬點(一點一元)補助，立即抵扣50%中華電信Microsoft 365雲端生產力方案，全力相挺中小企業數位轉型！

中華電信至今累計600張以上微軟專業證照，技術專家團隊提供完整的賦能解決方案，專業的Microsoft Azure顧問資源、豐富的Microsoft 365學習內容，無論是初學者或有經驗的企業用戶，都可輕鬆獲取所需的知識與技能，在迎接不斷演進的數位轉型旅程，中華電信絕對是企業用戶的超級神隊友！

更多訊息請詳閱產品網頁(https://csp.hinet.nethttps://azure.hinet.net)。

更新時間 : 2023-06-29 18:34 GMT+08:00

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