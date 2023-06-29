富邦世紀音樂盛宴—紐約愛樂交響樂團音樂會

富邦金控長期贊助支持優質古典音樂節目，繼2018年冠名贊助紐 約愛樂交響樂團訪台音樂會，受到觀眾熱烈歡迎之後，今年再度以「 富邦世紀音樂盛宴」冠名贊助紐約愛樂交響樂團來台演出。 紐約愛樂交響樂團睽違五年再度訪台， 由享譽國際的古典樂團的音樂總監梵志登率團， 為台灣樂迷演繹經典交響曲目，展現百年樂團的磅礡氣勢。

紐約愛樂交響樂團創立於1842年，為歷史最悠久的樂團之一， 與波士頓交響樂團、芝加哥交響樂團等並列美國五大交響樂團。 紐約愛樂自成立以來， 委託並且首演了來自各個時代頂尖作曲家的作品，如德弗扎克的《 新世界》交響曲、蓋希文的F大調協奏曲， 以及兩位普立茲獎得主約翰・亞當斯的《關於靈魂轉世》， 及塔妮亞・李昂的《大步向前》。 紐約愛樂交響樂團承百年樂團之姿，扮演著文化領袖的角色， 藉由每一次的演出，連結世界各地數百萬樂迷， 將音樂的正向力量帶到世界每個角落。

富邦世紀音樂盛宴當晚，由指揮梵志登領軍的紐約愛樂交響樂團， 首先演繹古典音樂界中，最具代表性、 也是最常被演奏的交響曲目之一，貝多芬的第五號交響曲《命運》， 以極富感染力的三短一長四個音，推動樂曲發展， 藉由慷慨激昂的樂曲，詮釋英雄終將戰勝黑暗，高唱勝利的凱歌； 同時，也帶來捷克作曲家德弗札克膾炙人口的交響曲作品《E小調第 九號交響曲-新世界》，受黑人靈歌與美國民謠旋律啟發， 德佛札克於《新世界》中融合歐洲古典樂與美式音樂風格， 醞釀出深切動人的旋律。

富邦金控於演後特別舉辦貴賓酒會，並邀請紐約愛樂執行長Gary Ginstling、指揮梵志登到場， 再次接受貴賓及聽眾的鼓掌喝采。同時， 富邦金控總經理韓蔚廷也代表致贈由富邦藝術基金會設計製作的禮品 ─洪易鴨杯，表達富邦對音樂家及幕後團隊的感謝與歡迎之意。

富邦金控長年支持並推廣各項藝文活動，秉持「正向力量 成就可能TM」的品牌精神，倡導「藝術生活化，生活藝術化」， 致力扮演藝術文化與社會大眾間的橋樑， 成為台灣藝文發展的重要推手，為大眾帶來更美好豐富的生活。 富邦金控自2016年起陸續贊助舉辦《富邦巨星之夜─Joshu a Bell小提琴獨奏會》、《富邦世紀音樂盛宴─ 紐約愛樂交響樂團》、《富邦世紀音樂盛宴─ 克里夫蘭管弦首演之夜》、《富邦世紀音樂盛宴─ 馬友友全球巴哈計畫在台北》、《2021富邦巨星之夜─NSO開 季音樂會》、《2022富邦巨星之夜─郎朗鋼琴獨奏會》、《富邦 2023交響之夜—班貝格交響樂團x陳鋭亞洲巡迴》等， 深受各界好評。