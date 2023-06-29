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證交所、永豐金與盈透證券合作 向全球散戶投資者推廣臺灣資本市場

By 台灣英文新聞
2023/06/29 17:33

臺灣證券交易所、永豐金證券及盈透證券於6月28日共同舉辦「Invest Taiwan, Asia’s Treasure Island, From Semiconductors to Biotech」臺灣資本市場線上宣導會，同時也是證交所首次與全球最大網路券商合作，向海外散戶投資者宣導臺灣資本市場。

過去十年臺灣外國機構投資人成交金額占比穩定成長，而外國自然人比重卻仍有進步空間。為開發臺灣資本市場新客群，證交所與永豐金證券、盈透證券合作利用線上說明會形式，向盈透證券全球海外散戶投資人宣導臺灣資本市場魅力。

證交所林修銘董事長於開場致詞中表示，強健的高科技聚落、優質的ESG表現及高殖利率是臺灣資本市場適合各類型投資人參與的三大特色。證交所更接續針對臺灣資本市場表現概況、交易制度及ESG發展進行深入介紹，搭配永豐金證券的產業分析，強化全球散戶加入臺灣資本市場的意願。

活動獲得全球逾200人參與響應，相關演講內容更於會後上傳盈透證券官網，作為海外投資人瞭解臺灣資本市場的重要指引，並同步上傳證交所Webpro3.0影音傳播網，歡迎投資人至下列網址觀看。

未來證交所將持續與市場參與者合作，以多元形式推廣臺股優勢及前景，提升全球投資人參與度，促進臺灣資本市場持續成長。

更新時間 : 2023-06-29 18:34 GMT+08:00

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