苗栗縣、新北市交流市政經驗 盼區域整合促進產業升級

新北市長侯友宜今（29）日率領市府團隊與苗栗縣府進行市政交流，雙方分享並討論農業產銷、觀光及客家事務政策，透過縣市交流，推動區域發展，並就觀光行銷策略，以多元面向整合客家事務元素，共同促進跨領域產業合作升級。
苗栗縣長鍾東錦表示，此次縣市交流座談互相分享在農業產銷、觀光及客家事務政策的執行經驗，苗栗縣是全國客家人口比例最高的城市，擁有豐富的客家人文，未來在區域資源整合上，會有更多的合作，以創新讓兩個縣市在既有優勢上，打造出更大的利基，成就全新的城市品牌。
新北市長侯友宜表示，新北市推動農業健康市/式，將農業生產創造附加價值，並延伸到環境永續發展，透過推廣友善耕作，輔導貢寮田寮洋農民發展環境共好農產品牌「信鳥到站」及「羽豐米」，讓消費者認同產品價值，進而拓展新的消費市場，這樣的精神更是與苗栗縣府推廣石虎米的理念不謀而合。
新北市有超過400萬人口，所需的農產多數仰賴產地供應，苗栗柑橘類、草莓等生鮮水果也都有載運到新北市果菜公司拍賣，讓新北市民可以享用到品質優良的農產品，新北市、苗栗縣未來也將有更多跨區域的農業生產、運銷、展售及食農教育交流合作，首要創造國產農產品的市場區隔性，並透過果菜市場強化共同運銷、食品安全管理機制，要讓青年從農環境變得更加友善，也讓消費者購買到品質最優良的國產蔬果。
侯友宜在聽取苗栗縣府簡報後也表示，縣府團隊透過跨區域整合客家文化，以觀光旅宿業帶動其他產業發展，將借鏡苗栗經驗，更加深化雙方區域資源整合，讓民眾看見更多地方發展特色。台灣的農業發展也應重視與國際接軌，其中更重要的是推動農業生產規格化，接軌國際標章及認證，優化外銷產業鏈，並建立國貿單位專責協助拓展國外市場，讓更多優質產品行銷全球，農產品出口貿易環境必須透過中央、地方共同建構，才能跨出傳統框架，更具競爭力。
侯友宜強調，台灣擁有最多元開放的社會氛圍與青年創意人才，民間創造力源源不絕，加上豐富的自然、人文及物產，地方產業發展本身就具備無限的可能性，只有積極增加國內農產業與觀光行銷、客家文化等跨領域合作，透過資源配置優化，打造創新產業價值鏈；藉由這次縣市交流發展出更多的產業政策與區域合作，縣市攜手，大家共好。