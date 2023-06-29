苗栗縣、新北市交流市政經驗 盼區域整合促進產業升級

新北市長侯友宜今（29） 日率領市府團隊與苗栗縣府進行市政交流， 雙方分享並討論農業產銷、觀光及客家事務政策，透過縣市交流， 推動區域發展，並就觀光行銷策略，以多元面向整合客家事務元素， 共同促進跨領域產業合作升級。

苗栗縣長鍾東錦表示，此次縣市交流座談互相分享在農業產銷、 觀光及客家事務政策的執行經驗， 苗栗縣是全國客家人口比例最高的城市，擁有豐富的客家人文， 未來在區域資源整合上，會有更多的合作， 以創新讓兩個縣市在既有優勢上，打造出更大的利基， 成就全新的城市品牌。

新北市長侯友宜表示，新北市推動農業健康市/式， 將農業生產創造附加價值，並延伸到環境永續發展， 透過推廣友善耕作，輔導貢寮田寮洋農民發展環境共好農產品牌「 信鳥到站」及「羽豐米」，讓消費者認同產品價值， 進而拓展新的消費市場， 這樣的精神更是與苗栗縣府推廣石虎米的理念不謀而合。

新北市有超過400萬人口，所需的農產多數仰賴產地供應， 苗栗柑橘類、草莓等生鮮水果也都有載運到新北市果菜公司拍賣， 讓新北市民可以享用到品質優良的農產品，新北市、 苗栗縣未來也將有更多跨區域的農業生產、運銷、 展售及食農教育交流合作，首要創造國產農產品的市場區隔性， 並透過果菜市場強化共同運銷、食品安全管理機制， 要讓青年從農環境變得更加友善， 也讓消費者購買到品質最優良的國產蔬果。

侯友宜在聽取苗栗縣府簡報後也表示， 縣府團隊透過跨區域整合客家文化， 以觀光旅宿業帶動其他產業發展，將借鏡苗栗經驗， 更加深化雙方區域資源整合，讓民眾看見更多地方發展特色。 台灣的農業發展也應重視與國際接軌， 其中更重要的是推動農業生產規格化，接軌國際標章及認證， 優化外銷產業鏈，並建立國貿單位專責協助拓展國外市場， 讓更多優質產品行銷全球，農產品出口貿易環境必須透過中央、 地方共同建構，才能跨出傳統框架，更具競爭力。

侯友宜強調，台灣擁有最多元開放的社會氛圍與青年創意人才， 民間創造力源源不絕，加上豐富的自然、人文及物產， 地方產業發展本身就具備無限的可能性， 只有積極增加國內農產業與觀光行銷、客家文化等跨領域合作， 透過資源配置優化，打造創新產業價值鏈； 藉由這次縣市交流發展出更多的產業政策與區域合作，縣市攜手， 大家共好。