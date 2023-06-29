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開放證券上線 資訊分享創造三贏

By 台灣英文新聞
2023/06/29 17:29
圖／臺灣集中保管結算所

圖／臺灣集中保管結算所

集保結算所於6月29日舉辦「開放證券上線記者會」，宣布開放金融(Open Finance)的新航道─開放證券公開資料查詢服務正式上線。金管會證期局副局長張子敏肯定「開放證券公開資料查詢」新服務，證券周邊單位、證券商公會、期貨商公會及投信投顧公會，以及財金公司、多家證券期貨業者、金融科技服務業者均到場支持，熱鬧非凡，顯見各界對於「開放證券」新服務極高的期待。

首批上線的「開放證券公開資料查詢」新服務，有元大、台新、兆豐、華南永昌、玉山、元富、凱基、宏遠、新光及富邦等10家證券業者，透過財金公司「開放API平台」，分享開放資訊予合作的金融科技服務業者，包括三竹資訊、精誠資訊及嘉實資訊，使其得以匯聚各業者定期定額資訊、複委託標的等資訊，提供消費者新種金融服務。另國票證券、永豐金證券、元大期貨、凱基期貨、富邦期貨、統一期貨、元大投信及富邦投信等多家業者正積極進行系統測試，未來亦計畫參與開放證券業務。

金管會證期局副局長張子敏表示，感謝集保結算所成立「開放證券推動委員會」推動開放證券，協調、媒合證券期貨業者及金融科技服務業者制定相關規範以及技術規格，並透過財金公司建置的「開放API平台」，落實「資本市場藍圖」金融數位轉型之目標，也感謝眾多證券、期貨及投信投顧業者投入開放證券服務，透過金融科技生態系的建構，持續提供民眾更多元、更便捷的新形態金融服務，體現「普惠金融」的價值核心。

集保結算所董事長林丙輝表示，集保結算所長期致力推動各項創新金融服務，此次在金管會指導下，推動開放證券，讓金融產業的數據生態圈更為蓬勃發展，期待開放證券政策能為金融消費者、證券、期貨及投信投顧業者，以及金融科技業者創造三贏的局面。對證券、期貨及投信投顧業者而言，可提供客戶多樣化之金融加值服務，促進普惠金融；對金融科技業者而言，透過共通技術標準之開放API，有助節省成本，打造屬於自己的產品，為消費者提供創新金融服務。

開放證券服務，預期可加深證券期貨業與金融科技業的合作，開發更多以往未觸及的客戶群，提升雙方的業務經營效益。同時也將最大化消費者和社會的利益，創造更多富有創意、多元的加值應用，為未來金融科技拓展全新的航道。

更新時間 : 2023-06-29 18:34 GMT+08:00

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