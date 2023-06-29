Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

WHO擬宣布阿斯巴甜為致癌物 代糖安全再惹議 可口可樂、Extra口香糖都中標

  107
By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/29 17:16
可口可樂汽水（圖／美聯社）

可口可樂汽水（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）世界衛生組織（WHO）癌症研究機構擬於7月正式將阿斯巴甜（Aspartame）列為致癌物質，由於阿斯巴甜是全球廣泛使用的代糖，此舉勢將在食品業掀起波瀾，並引發關於代糖利弊的無盡論戰。

路透引述兩名知情人士說法，世衛國際癌症研究署（International Agency for Research on Cancer，IARC）將於7月14日將阿斯巴甜列入「可能的人體致癌物」。

IARC是於6月稍早在一場外部專家會議中作成決議，共檢視了1,300份研究，但並未說明人類可食用的安全範圍。世衛/糧農組織食品添加物聯合專家委員會（JECFA）亦將於同日公布阿斯巴甜檢討報告，內容直到7月才會公開，但一名IARC發言人透露，兩份報告具有「互補性」。

自1981年起，JECFA就主張只要適量食用，阿斯巴甜安全無虞。舉例，一名60公斤重的成年人，一天要喝12到36罐無糖汽水（視阿斯巴甜含量而定），才有健康風險。歐美等各國監管單位將其指引奉為圭臬。

由於健怡可口可樂（Coca-Cola）、Extra口香糖、部分思樂寶（Snapple）果汁飲料，以及多種產品都使用阿斯巴甜作為人工甜味劑，這般公告對業界無疑是一場海嘯。此外，IARC的決議，過去也曾被批評引發不必要的恐慌，尤其是「無可避免」的情況。如，IARC曾將熬夜工作、攝取紅肉、使用手機，列為程度不一的致癌行為。

國際甜味劑協會（International Sweeteners Association，ISA）對報告嗤之以鼻，稱IARC並非食安機構，對阿斯巴甜的研究也缺乏足夠、可信的科學證據。

過去也不乏警告阿斯巴甜安全性的研究。2022年，法國針對1萬名成人的研究指出，大量食用甜味劑（包括阿斯巴甜）的致癌風險略增。2000年代也有義大利報告指，實驗鼠的罹癌與阿斯巴甜有關。不過，兩項報告都曾因實驗方法與因果關係遭到挑戰。

甜味劑到底要怎麼用？用哪種？加多少？如何平衡口味與健康疑慮？向來是食品業的一大頭疼問題。汽水龍頭百事（Pepsico）公司2015年停用阿斯巴甜，2016年恢復使用，2020年又再度棄用，從這反反覆覆的做法看來，不難看出業者的掙扎。
世衛
世界衛生組織
WHO
代糖
甜味劑
阿斯巴甜
食安
致癌
癌症
食品
可口可樂
百事

相關新聞

咳嗽糖漿摻毒物致孩童死亡 印度藥商遭踢爆用「工業級」原料
咳嗽糖漿摻毒物致孩童死亡 印度藥商遭踢爆用「工業級」原料
2023/06/28 19:44
有毒咳嗽糖漿「威脅仍在」 WHO稱又有6國爆糖漿安全問題
有毒咳嗽糖漿「威脅仍在」 WHO稱又有6國爆糖漿安全問題
2023/06/18 15:24
臺灣與立陶宛簽署農業合作備忘錄　深化農業合作交流與貿易投資
臺灣與立陶宛簽署農業合作備忘錄　深化農業合作交流與貿易投資
2023/06/17 08:56
台灣首批 12 家食品企業通過TQFA-日本JFSM相互採認驗證 拓展日本市場「最強應援」
台灣首批 12 家食品企業通過TQFA-日本JFSM相互採認驗證 拓展日本市場「最強應援」
2023/06/16 10:34
日本、九州美食齊聚台北國際食品展 各式和牛海鮮、茶酒零食嚐不完
日本、九州美食齊聚台北國際食品展 各式和牛海鮮、茶酒零食嚐不完
2023/06/15 21:17

更新時間 : 2023-06-29 18:34 GMT+08:00

最受歡迎

(更新)【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】
(更新)【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】
(不斷更新)【台灣Me Too一次看】律師李懷農性騷女大生 郭源元控陳建州在范范孕期性侵未遂
(不斷更新)【台灣Me Too一次看】律師李懷農性騷女大生 郭源元控陳建州在范范孕期性侵未遂
優質人設恐翻車！台灣Ｗ姓大咖男星遭爆劈腿慣犯　線索曝光網一面倒猜是他
優質人設恐翻車！台灣Ｗ姓大咖男星遭爆劈腿慣犯　線索曝光網一面倒猜是他
【台灣Me Too一次看】【學界篇】
【台灣Me Too一次看】【學界篇】
藍正龍、周幼婷離婚！導火線疑為徹夜不歸謊報　9年情斷信任感歸零
藍正龍、周幼婷離婚！導火線疑為徹夜不歸謊報　9年情斷信任感歸零
【台灣Me Too】網紅踢爆NONO已婚生女還在車上、身障廁所性侵多人 受害者近20人
【台灣Me Too】網紅踢爆NONO已婚生女還在車上、身障廁所性侵多人 受害者近20人
愛家形象毀！台灣國際知名小提琴家再傳性騷　林昭亮讚大提琴家胸部大可以摸嗎？
愛家形象毀！台灣國際知名小提琴家再傳性騷　林昭亮讚大提琴家胸部大可以摸嗎？
(更新)【台灣Me Too一次看】【政界篇】
(更新)【台灣Me Too一次看】【政界篇】
（黃子佼神隱後首度回應）【台灣Me Too】車上強吻、飯店拍裸照 黃子佼認錯扯13藝人下水 自殘送醫已返家
（黃子佼神隱後首度回應）【台灣Me Too】車上強吻、飯店拍裸照 黃子佼認錯扯13藝人下水 自殘送醫已返家
台灣夯劇男星黃健瑋不認性侵缺席北影　受害者崩潰服藥尋短
台灣夯劇男星黃健瑋不認性侵缺席北影　受害者崩潰服藥尋短