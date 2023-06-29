WHO擬宣布阿斯巴甜為致癌物 代糖安全再惹議 可口可樂、Extra口香糖都中標

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）世界衛生組織（WHO）癌症研究機構擬於7月正式將阿斯巴甜（Aspartame）列為致癌物質，由於阿斯巴甜是全球廣泛使用的代糖，此舉勢將在食品業掀起波瀾，並引發關於代糖利弊的無盡論戰。

路透引述兩名知情人士說法，世衛國際癌症研究署（International Agency for Research on Cancer，IARC）將於7月14日將阿斯巴甜列入「可能的人體致癌物」。

IARC是於6月稍早在一場外部專家會議中作成決議，共檢視了1,300份研究，但並未說明人類可食用的安全範圍。世衛/糧農組織食品添加物聯合專家委員會（JECFA）亦將於同日公布阿斯巴甜檢討報告，內容直到7月才會公開，但一名IARC發言人透露，兩份報告具有「互補性」。

自1981年起，JECFA就主張只要適量食用，阿斯巴甜安全無虞。舉例，一名60公斤重的成年人，一天要喝12到36罐無糖汽水（視阿斯巴甜含量而定），才有健康風險。歐美等各國監管單位將其指引奉為圭臬。

由於健怡可口可樂（Coca-Cola）、Extra口香糖、部分思樂寶（Snapple）果汁飲料，以及多種產品都使用阿斯巴甜作為人工甜味劑，這般公告對業界無疑是一場海嘯。此外，IARC的決議，過去也曾被批評引發不必要的恐慌，尤其是「無可避免」的情況。如，IARC曾將熬夜工作、攝取紅肉、使用手機，列為程度不一的致癌行為。

國際甜味劑協會（International Sweeteners Association，ISA）對報告嗤之以鼻，稱IARC並非食安機構，對阿斯巴甜的研究也缺乏足夠、可信的科學證據。

過去也不乏警告阿斯巴甜安全性的研究。2022年，法國針對1萬名成人的研究指出，大量食用甜味劑（包括阿斯巴甜）的致癌風險略增。2000年代也有義大利報告指，實驗鼠的罹癌與阿斯巴甜有關。不過，兩項報告都曾因實驗方法與因果關係遭到挑戰。

甜味劑到底要怎麼用？用哪種？加多少？如何平衡口味與健康疑慮？向來是食品業的一大頭疼問題。汽水龍頭百事（Pepsico）公司2015年停用阿斯巴甜，2016年恢復使用，2020年又再度棄用，從這反反覆覆的做法看來，不難看出業者的掙扎。