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斯里蘭卡獨立史上最嚴重經濟危機 放五天銀行假執行債務重組

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/29 17:06
斯里蘭卡面臨獨立以來最嚴重經濟危機。通貨膨脹超過五成，國際組織伸出援手金援。(圖／美聯社）

斯里蘭卡面臨獨立以來最嚴重經濟危機。通貨膨脹超過五成，國際組織伸出援手金援。(圖／美聯社）

（台灣英文新聞／張雅鈞　綜合外電報導）斯里蘭卡從29日開始實施為期五天的銀行假期，藉此重組高達420億美元的國內債務。分析指出，延長銀行假期是為緩衝市場對重大金融公告的反應，以及看到擠兌的風險。

BBC報導，受新冠疫情大流行，能源價格上漲，民粹主義減稅以及超過50%的通貨膨脹影響，斯里蘭卡正面臨自1948年從英國獨立以來，最嚴重的經濟危機。藥品、燃料以及其他民生必需品的短缺，也推波助瀾了生活成本，刷新歷史高點，進而引發全國性的抗議活動，並於2022年推翻了執政政府。

斯里蘭卡央行今年稍早發布的年度報告指出，該國「幾個固有的弱點」以及「政策失誤」幫助引發了吞噬該國的經濟危機。央行還預測，該國今年經濟成長將會萎縮至2%，但將於2024年擴大到3.3%。然而國際貨幣組織的預測就更加保守，認為明年該國的經濟成長僅為1.5%。

人們擔心，政府的重組計劃可能會導致金融市場的波動，並可能涉及延長貸款的償還日。

斯里蘭卡的政府將4天的銀行假期增加到5天，「意味著顯然看到了銀行擠兌的風險，」牛津經濟研究院的高級經濟學家霍姆斯（Alex Holmes）如此說道。

當地媒體也引述分析人士指出，宣布放假是為了給市場對重大金融公告的任何反應，提供適當的緩衝期。

本周稍早，斯里蘭卡總統威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）向民眾保證，重組「不會導致銀行系統的崩潰」。總統辦公室也於28日表示，內閣已經批准了央行的重組提案。該計畫將在周末提交給議會批准。

斯里蘭卡央行行長威拉辛赫（Nandalal Weerasinghe）表示，「（政府）希望於這五天市場關閉期間完成整個過程。」他也強調，「當地除戶的存款安全會得到保證，利益不會受到影響。」

國際組織伸援手 數十億美金助續命

去年，斯里蘭卡在獨立後首次出現拖欠國際債務的情形。而最近幾個月，有幾個國際組織伸出援手。繼國際貨幣基金組織（IMF）提供30億美元的救助計畫後，世界銀行剛向該國提供了7億美元。

世界銀行在29日的聲明指出，將以「分階段的形式」提供支援。目前世界銀行已撥出５億美元用於預算支持，剩餘的２億美元將用於「為窮人及弱勢群體提供目標更明確的收入及生計機會。」

國際貨幣基金組織的在3月提供援助無疑是續命的關鍵，然而也附帶條件，例如要求該國在債務重組方面取得「迅速進展」。根據該組織說法，斯里蘭卡已經從包括中國及印度在內的所有主要在權人的融資保證，這為援助鋪平了道路。

至目前為止，國際貨幣基金組織已向斯里蘭卡發放約3.3億美元的資金，其餘的將在四年內支付。
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