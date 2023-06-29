尹錫悅任命「對北強硬派」學者擔任統一部長　展現對北韓人權問題的關注

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓總統尹錫悅今（29）日宣布，他任命保守派學者金暎浩擔任統一部長，處理南北韓之間的關係。

金暎浩在南韓前總統李明博及朴槿惠任職期間，曾任統一秘書官和外交部人權大使，而在尹錫悅上任後，金暎浩於今年2月被任命為統一部長官諮詢機構統一未來企劃委員會委員長，並持續在研究中長期南北韓統一方案「新統一未來構想」。

韓媒Newsis指出，南韓政府此次的人事調整，反映出尹錫悅欲以守護自由民主主義體制為基礎，實施統一政策的意志。

金暎浩一直以來主張著應以人權問題向北韓施壓，使他們做出改變，因此南韓學界稱其為「對北強硬派」。金暎浩就曾在文在寅政府時期提出，文在寅應在南北首腦會談中與金正恩面對面處理人權問題，可見金暎浩對於北韓的人權問題相當關注。

路透社報導，尹錫悅透過此次的提名，展現出他希望能讓外界更加關注北韓人權的侵犯問題，尹錫悅曾在今年3月表示，國際社會應對此一問題有更多的了解。

報導也指出，這次的提名可能會給南北韓兩國的關係帶來壓力。北韓長期以來一直拒絕接受外界對其人權狀況的批評，認為這是企圖推翻政權的陰謀。

金暎浩曾在2019年的一篇專欄內寫道，當北韓領導人金正恩的「政權被推翻，北韓被解放」時，統一的道路將會開啟。

金暎浩今日上午在記者會中表示，他將盡最大的努力，保持著原則解決北韓核武問題，並建立一個改善南北韓關係的機構，他也將基於民主基本秩序制定統一計畫，並與全國國民形成共識。

統一部主要負責幫助脫北者在南韓定居，以及跨境對話和研究北韓人權侵犯問題。

韓聯社報導，南韓最大在野黨「共同民主黨」發言人朴成俊（音譯）對於尹錫悅的此項任命表示不認同。

朴成俊說，金暎浩極端地主張南北對決主義，完全不適合與北韓透過對話和交流建立統一基礎，他擔心金暎浩會企圖永久分裂南北韓，而不是統一。