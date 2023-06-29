NCC粗暴上架鏡電視　侯友宜斥「橫柴入灶」、柯文哲說「護航打壓、可以廢了」

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）在立院休會期間，國家通訊傳播委員會（NCC）昨（28）日通過鏡電視上架32個有線電視系統，確定將上架第86頻道，鏡電視前董座陳建平批評NCC無視違法淘空仍「秉持上意包庇」，在野的國民黨與民眾黨總統參選人都異口同聲說NCC名存實亡、「可以廢了」。

侯友宜透過聲明表示，NCC原為獨立機關，理應捍衛新聞自由，但鏡電視審照案卻爭議不斷，如今在民進黨派系強硬主導下，由主委陳耀祥強渡關山，漠視諸多程序正義，根本是橫柴入灶，正式宣告台灣的新聞自由已死、獨立機關名存實亡。



侯友宜也說，民進黨違背過去承諾的「黨政軍退出媒體」，「現在看來根本就像個謊話與笑話...，而NCC主委陳耀祥也成為中華民國新聞發展史上最大的汙點」。侯也承諾未來執政將成立專案小組詳加調查，讓所有弊案無所遁形，還給台灣人民一個清廉公正的環境。

民眾黨主席、總統參選人柯文哲透過臉書痛斥陳耀祥，推翻自己「沒調查清楚不會有決議」的承諾，自甘墮落淪為政黨黑手，更砲轟NCC無法摒除政治干擾，摧毀台灣好不容易建立的新聞價值、踐踏民主，直呼「如此的NCC，可以廢了。」

柯文哲在臉書指出，鏡電視一年換5位董座，股權、財務問題未明，高層還曾被爆宣稱有「總統旨意」，不管「誰來做行政院長，案子還是要過」。柯說，NCC趁著立院休會、一位委員確診，實體會議只有五位委員參與，其中三位投下贊成，兩位棄權。想不到因為鏡電視案被告瀆職的主委陳耀祥竟絲毫不迴避，還違反主持人不投票的慣例，跳下來投下同意票，讓全案最後4:0闖關。

柯文哲也指出，NCC作為中華民國有關電信通訊和廣播電視等訊息流通事業的最高主管機關，近幾年卻十一度遭法院判決敗訴，光訴訟費一年就編列超過1300萬元，違法濫權護航打壓已經毫不遮掩。「NCC已經一再自證這個機關無法摒除政治干擾，摧毀台灣好不容易建立的新聞價值，更踐踏台灣民主，如此的NCC，可以廢了。」