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優質人設恐翻車！台灣Ｗ姓大咖男星遭爆劈腿慣犯　線索曝光網一面倒猜是他

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By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/29 12:48
有網友匿名揭發演藝圈W姓大咖男星是劈腿慣犯，網友瘋猜是他。(示意圖/Pexels)

有網友匿名揭發演藝圈W姓大咖男星是劈腿慣犯，網友瘋猜是他。(示意圖/Pexels)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 有網友匿名揭發演藝圈W姓大咖男星是劈腿慣犯，把演藝圈與藝文圈當自己後宮且人數多到可以組聯盟，網友瘋猜是他。

有網友27日於粉專「靠背影視2.0」指出，某W姓大咖男星私生活亂，有對象還是持續約砲，當初男方找上自己時，她還有被欽點的感覺，有過「像你這麼好的人，怎麼會願意跟我接觸」的念頭。

爆料網友對於男方真情深信不疑，直到聽到某位女生提起曾被Ｗ先生暗示要約砲，但女生因為知道他的套路所以拒絕，這時她才開始懷疑他們之間根本不是對等愛情關係，她強調，「那一切都只是他包裝出來，後來我越聽越多，人數簡直可以組成一個聯盟了，而且W不管對方有沒有另一半，都會開口暗示可以約砲。」

該網友更給出線索，這位男星是實力派演員、不為主流低頭，總是給人非常努力的印象，常飾演律師、檢察官等正義的角色，身材好帶有藝術家憂鬱氣質。

貼文指出，許多與他發生關係後卻又不想再見到的女演員、女性工作者、KOL們，都被他在這個權力遊戲之中，用他的「專業」被莫名其妙地排除掉了，想要保住工作，就要繼續配合他的戀愛遊戲，表現得十分愛慕他的樣子，但同時，還要檢討自己距離是否拿捏得當，以免被當成貼上去的小三。

女網友坦言，這些「平凡的女孩」最終都不會是他的歸屬，他要的一直是能夠幫助他的對象，現在，他願意公開放閃的穩定對象，便是一位有眾多廣告代言，並且，時常在媒體面前稱讚他為導師、對他表達崇拜之意的女演員。

不少網友認為，這是感情糾紛而非MeToo事件，大家瘋猜影射的人就是一線男星吳慷仁。

優質人設恐翻車！台灣Ｗ姓大咖男星遭爆劈腿慣犯　線索曝光網一面倒猜是他

優質人設恐翻車！台灣Ｗ姓大咖男星遭爆劈腿慣犯　線索曝光網一面倒猜是他
(圖擷取自靠背影視2.0 Facebook)
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