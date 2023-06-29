Netflix再公布「魷魚遊戲2」陣容　驚見T.O.P崔勝鉉睽違7年出演戲劇作品

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）Netflix今（29）日公布了「魷魚遊戲2」最新選角陣容以及讀本現場照，其中最受矚目的為BIGBANG前成員T.O.P崔勝鉉。

先前Netflix就已先公開了李政宰、孔劉、魏嘏雋等原班人馬的回歸，以及新加入的遊戲參賽者任時完、姜河那、朴成勳以及梁東根等四人。而根據Netflix今日最新發布的照片中，則可看見朴珪瑛、李陣郁、曺柔理、姜愛心、李大衛、T.O.P 崔勝鉉、李載元、元志安等人的加入。

在新公布的名單中，其中以BIGBANG前成員T.O.P最為受到矚目。

T.O.P先前就已出演過「IRIS」、「同窗生」、「老千：神之手」等電影，此次於「魷魚遊戲2」的加入，為時隔7年重新以演員身分出現在螢光幕前。去年4月底以團體推出單曲「春夏秋冬（Still Life）」後即消失於螢光幕前的他，在「魷魚遊戲2」中會擔任著什麼樣的角色，讓粉絲感到相當期待。

T.O.P崔勝鉉在去年二月與前東家YG娛樂結束合約，當時所有人都認為T.O.P雖結束合約，但仍屬BIGBANG一員。然而日前，一名粉絲在T.O.P的IG上留言問T.O.P是否已離開BIGBANG，他親自回覆「我已經退出了，我已經告訴過你們了，我離開了，我的生活從去年開始就迎來新的篇章」，隨後還在限時動態中貼上「BIGBANG T.O.P」的新聞標題截圖，並在BIGBANG一字上畫上叉叉，明確宣布自己已退出BIGBANG。