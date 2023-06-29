【決選成關鍵】瓜地馬拉總統候選人欲拉攏中國 台灣憂外交生變極力鞏固邦誼

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）台灣邦交國瓜地馬拉，25日進行總統大選，一位打著反貪旗幟的候選人，爆冷出線，將進入第二輪決選，他27日透露了有意與中國拉近關係的想法，引發了台瓜關係生變的擔憂，對此我外交部表示，將竭力爭取支持。

路透報導，本次瓜地馬拉大選候選人眾，足足有二十多名，第一輪並無人拿下半數，將由得票率最高的二人在8月20日的第二輪決選中爭個高下，分別是前第一夫人、中央偏左「團結希望黨」（Unity of Hope，UNE）托瑞斯（Sandra Torres），與屬於另個中央偏左政黨「種子黨」（Semilla）的阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）。托瑞斯贏得15%票數，阿雷巴洛12%，遠低於當選門檻。

64歲的阿雷巴洛在當地一個廣播節目上表示，必須與中國擴大貿易交流。若當選，他將尋求「與中國和台灣在互相尊重的框架下維持政治關係」。阿雷巴洛主張外交政策應以國家利益為念，「我們應該成為自己外交政策的主宰」。

至於托瑞斯，她已表明會與台灣維持邦誼。我外交部表示，將持續向兩位候選人說明台瓜合作成果，爭取兩人對與台灣傳統邦誼的支持。

總統蔡英文4月出訪瓜地馬拉，瓜國總統亦於5月回訪。今年3月，宏都拉斯與台灣斷交，轉而投入中國懷抱後，我邦交國剩13國。若瓜地馬拉也變節，台灣在中美洲的友邦將僅剩貝里斯。

肅貪是本次大選的基調。美聯社指出，阿雷巴洛的競選主軸是打擊貪腐、重建民主。在現任總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）治下，檢察廳被拿來當成政治利器打壓異己，不少曾整飭貪官汙吏、商賈走私客的法官、檢察官都被對付。阿雷巴洛稱，倘當選，將讓35名流亡海外逃離政治迫害的法官、檢察官與律師得以回國，重塑司法體制。