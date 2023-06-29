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力挺大牙！台灣前微風女神揭露陳建州意圖性侵　女方還原驚恐過程稱怕被姦殺

大牙看完郭源元分享都哭了

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/29 11:26
郭源元（左）揭露陳建州（右）意圖性侵自己的恐怖往事。（圖擷取自雙方Facebook）

郭源元（左）揭露陳建州（右）意圖性侵自己的恐怖往事。（圖擷取自雙方Facebook）

(台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導) 前「微風女神」郭源元28日力挺女星大牙，揭露陳建州意圖性侵自己的往事，同日稍晚黑人透過經紀人回應稱是「莫須有的指控」，「不再回應」。

前黑澀會美眉大牙（本名周宜霈）日前影射前老闆「黑人」陳建州多年前對他性騷，陳攜愛妻范瑋琪聯合提告，求償千萬還要求大牙道歉，正當外界討論這場官司因年代久遠缺乏物證恐對大牙不利，又有一位女星跳出來揭露與大牙擁有類似遭遇，盼「讓壞人踢到鐵板停止惡行」。

34歲女星郭源元於社群媒體揭露和男方認識，稱是因為參加由陳發起的公益活動love life而有互動，陳之後以要給她服裝為由，在陳建州位於松山菸廠辦公室內意圖性騷，要求女方親他臉頰才放人，第二次是趁范瑋琪懷孕臨盆之際，將女方載到他家意圖性侵。

郭源元貼文寫道，「他把我抓抱進一間房間，然後丟上床，我在跳逃著爬起來的時候，聽到他說『喔這張床不可以。』我腦中閃過對那句話的理解是，『這是他與范范的主臥室』，然後我又被很輕易地抓抱起來，到另一個房間，拋到另一張床上。」

「我一直說我想回家我想回家，或大聲或小聲的講，頭腦非常混亂。因為黑人笑的很開心，我腦海裡『這是正在開玩笑嗎？』與『我要被姦殺了！』的疑惑與恐懼，在腦海裡不斷交錯。」

郭表示，她後來哭了出來，陳建州才「像是突然醒來」放她回家。字裏行間外界仍感受到女方當時恐懼的心境。

郭說，現在對陳建州「已不存在原諒或不原諒的心情，因為這件事在心裡很早以前就過了，決定說出來的原因只有一個，就是不想讓大牙只有一個人。」

大牙表示在看到郭的貼文後，情緒相當激動。她留言表示，「我懂妳的害怕，我哭了，原來他的魔爪伸這麼長！好心疼妳，我不是一個人，妳也不是一個人。」

陳建州經紀人在郭貼文公開後回應，「針對莫須有的指控，我們不再回應。」

力挺大牙！台灣前微風女神揭露陳建州意圖性侵　女方還原驚恐過程稱怕被姦殺

力挺大牙！台灣前微風女神揭露陳建州意圖性侵　女方還原驚恐過程稱怕被姦殺

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郭源元揭露陳建州獸行。(圖擷取自郭源元Facebook)
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