法國警察槍殺17歲非裔少年引暴亂 至少150人被捕 馬克宏罕見批警「不可原諒」

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）法國一名17北非裔少年遭警察開槍打死，引起社會騷亂暴動，總統馬克宏罕見批評執法部門，稱這是「不可原諒的」。外媒指出，至少150人因抗議被逮捕。

路透社報導，這起事件發生在本月27日的巴黎郊區南泰爾（Nanterre），一名警察在交通攔截盤查中，射殺了駕駛賓士AMG的17北非裔青年奈爾（Nael M）。從影片觀之，奈爾起先停車與兩位員警隔窗交談，但警方話未說完奈爾便要驅車離開，一名警察朝駕駛座窗內開槍，車子向前滑行後撞到路邊停下。車上另兩名乘客，一人逃離現，一人遭逮捕。儘管醫護人員現場搶救，奈爾仍回天乏術。

檢察官表示，死者疑似偉反交通規則被警方攔截，目前檢方正在調查涉事警察是否蓄意殺人。涉案警察表示，開槍是因為覺得自己有生命危險，他被指控非預謀故意殺人（voluntary manslaughter）目前正在拘留中。

在事件發生後，南泰爾區發生暴動，抗議者焚毀車輛並朝警方發射煙火與鞭炮，警察則像滋事的民眾使用催淚瓦斯。巴黎警方表示，已控制了「零星的」，新發生的暴力事件。據BBC報導，至少150人因抗議被逮捕。

BBC指出，在位於西南部的第四大城土魯斯（Toulouse） 抗議者的過激行為引發一場火災，在消防員試圖撲滅火勢時，抗議者還朝他們投擲石頭。西部城市雷恩（Rennes）約有300抗議者聚集在一起悼念奈爾，也有部分抗議者點火，被員警驅散滅火。北部城市也發生警民衝突。

奈爾的母親呼籲29日在泰爾舉行紀念遊行，「大家都來吧，我們將為我的兒子領導一場反抗。」

被家屬委任的律師Yassine Bouzrou表示，在影片中所見，開槍不符合規定。家屬已對兩位涉事員警提出告訴，指控其犯下殺人罪、殺人共犯已以及虛假證詞。

奈爾的案件已是今（2023）年度法國因交通攔截發生的第三起致命槍擊事件，2022年共發生13起，2021年則是3起，2020年為2起。而自2017年以來，受害者大多為黑人或阿拉伯裔。

人在馬賽的馬克宏向記者表示，「我們有一名青少年被殺，這是無法解釋和不可原諒的，」他還指出，沒有什麼能證明該位年輕人的死亡是合理的，呼籲司法部門做好份內工作。然而他的評論引起警察工會的憤怒，工會指責總統急於評判涉案警察，並呼籲在認定有罪前應當假定涉案者是清白的。

法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）則表示，將對另一個團體「法國警察」採取法律行動，該團體發布一條他稱之為「不可接受和卑鄙」的推文，試圖為這名少年的死亡辯護。該條已刪除的推文那些「向年輕罪犯開火」的警察表示「好極了」，並將納爾的死歸咎於他的父母，聲稱他們「無法教育自己的兒子。」

法國總理博恩（Elisabeth Borne）也表態，警方的干預「顯然不合規則」。議員們在國民會議為此案進行了一分鐘的默哀。