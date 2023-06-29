Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

法國警察槍殺17歲非裔少年引暴亂 至少150人被捕 馬克宏罕見批警「不可原諒」

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/29 14:38
因警察槍殺17歲非裔少年，民眾憤怒上街抗議，與警方發生衝突。(圖／美聯社）

因警察槍殺17歲非裔少年，民眾憤怒上街抗議，與警方發生衝突。(圖／美聯社）

（台灣英文新聞／張雅鈞　綜合外電報導）法國一名17北非裔少年遭警察開槍打死，引起社會騷亂暴動，總統馬克宏罕見批評執法部門，稱這是「不可原諒的」。外媒指出，至少150人因抗議被逮捕。

路透社報導，這起事件發生在本月27日的巴黎郊區南泰爾（Nanterre），一名警察在交通攔截盤查中，射殺了駕駛賓士AMG的17北非裔青年奈爾（Nael M）。從影片觀之，奈爾起先停車與兩位員警隔窗交談，但警方話未說完奈爾便要驅車離開，一名警察朝駕駛座窗內開槍，車子向前滑行後撞到路邊停下。車上另兩名乘客，一人逃離現，一人遭逮捕。儘管醫護人員現場搶救，奈爾仍回天乏術。

檢察官表示，死者疑似偉反交通規則被警方攔截，目前檢方正在調查涉事警察是否蓄意殺人。涉案警察表示，開槍是因為覺得自己有生命危險，他被指控非預謀故意殺人（voluntary manslaughter）目前正在拘留中。

在事件發生後，南泰爾區發生暴動，抗議者焚毀車輛並朝警方發射煙火與鞭炮，警察則像滋事的民眾使用催淚瓦斯。巴黎警方表示，已控制了「零星的」，新發生的暴力事件。據BBC報導，至少150人因抗議被逮捕。

BBC指出，在位於西南部的第四大城土魯斯（Toulouse 抗議者的過激行為引發一場火災，在消防員試圖撲滅火勢時，抗議者還朝他們投擲石頭。西部城市雷恩（Rennes）約有300抗議者聚集在一起悼念奈爾，也有部分抗議者點火，被員警驅散滅火。北部城市也發生警民衝突。

奈爾的母親呼籲29日在泰爾舉行紀念遊行，「大家都來吧，我們將為我的兒子領導一場反抗。」

被家屬委任的律師Yassine Bouzrou表示，在影片中所見，開槍不符合規定。家屬已對兩位涉事員警提出告訴，指控其犯下殺人罪、殺人共犯已以及虛假證詞。

奈爾的案件已是今（2023）年度法國因交通攔截發生的第三起致命槍擊事件，2022年共發生13起，2021年則是3起，2020年為2起。而自2017年以來，受害者大多為黑人或阿拉伯裔。

人在馬賽的馬克宏向記者表示，「我們有一名青少年被殺，這是無法解釋和不可原諒的，」他還指出，沒有什麼能證明該位年輕人的死亡是合理的，呼籲司法部門做好份內工作。然而他的評論引起警察工會的憤怒，工會指責總統急於評判涉案警察，並呼籲在認定有罪前應當假定涉案者是清白的。

法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）則表示，將對另一個團體「法國警察」採取法律行動，該團體發布一條他稱之為「不可接受和卑鄙」的推文，試圖為這名少年的死亡辯護。該條已刪除的推文那些「向年輕罪犯開火」的警察表示「好極了」，並將納爾的死歸咎於他的父母，聲稱他們「無法教育自己的兒子。」

法國總理博恩（Elisabeth Borne）也表態，警方的干預「顯然不合規則」。議員們在國民會議為此案進行了一分鐘的默哀。
法國
警察暴力
執法過當
槍殺
馬克宏

相關新聞

巴黎氣候峰會落幕 「新全球金融體系」雛形初現　
巴黎氣候峰會落幕 「新全球金融體系」雛形初現　
2023/06/24 20:25
台灣艸雨田舞蹈劇場《逐流》新作品　7月法國演出
台灣艸雨田舞蹈劇場《逐流》新作品　7月法國演出
2023/06/15 15:19
持機敏文件涉37項罪名 美國前總統川普到庭概不認罪 庭外成造勢活動場
持機敏文件涉37項罪名 美國前總統川普到庭概不認罪 庭外成造勢活動場
2023/06/14 09:48
若美國、中國為台灣開戰 民調：歐洲人傾向中立不選邊站
若美國、中國為台灣開戰 民調：歐洲人傾向中立不選邊站
2023/06/08 14:14
【浴火重生】法國巴黎聖母院重建 中世紀建築工藝古法再現
【浴火重生】法國巴黎聖母院重建 中世紀建築工藝古法再現
2023/06/01 11:49

更新時間 : 2023-06-29 15:04 GMT+08:00

最受歡迎

(更新)【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】
(更新)【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】
(不斷更新)【台灣Me Too一次看】「不讓大牙一個人」 郭源元控陳建州在范范孕期性侵未遂
(不斷更新)【台灣Me Too一次看】「不讓大牙一個人」 郭源元控陳建州在范范孕期性侵未遂
優質人設恐翻車！台灣Ｗ姓大咖男星遭爆劈腿慣犯　線索曝光網一面倒猜是他
優質人設恐翻車！台灣Ｗ姓大咖男星遭爆劈腿慣犯　線索曝光網一面倒猜是他
【台灣Me Too一次看】【學界篇】
【台灣Me Too一次看】【學界篇】
藍正龍、周幼婷離婚！導火線疑為徹夜不歸謊報　9年情斷信任感歸零
藍正龍、周幼婷離婚！導火線疑為徹夜不歸謊報　9年情斷信任感歸零
【台灣Me Too】網紅踢爆NONO已婚生女還在車上、身障廁所性侵多人 受害者近20人
【台灣Me Too】網紅踢爆NONO已婚生女還在車上、身障廁所性侵多人 受害者近20人
愛家形象毀！台灣國際知名小提琴家再傳性騷　林昭亮讚大提琴家胸部大可以摸嗎？
愛家形象毀！台灣國際知名小提琴家再傳性騷　林昭亮讚大提琴家胸部大可以摸嗎？
(更新)【台灣Me Too一次看】【政界篇】
(更新)【台灣Me Too一次看】【政界篇】
（黃子佼神隱後首度回應）【台灣Me Too】車上強吻、飯店拍裸照 黃子佼認錯扯13藝人下水 自殘送醫已返家
（黃子佼神隱後首度回應）【台灣Me Too】車上強吻、飯店拍裸照 黃子佼認錯扯13藝人下水 自殘送醫已返家
台灣夯劇男星黃健瑋不認性侵缺席北影　受害者崩潰服藥尋短
台灣夯劇男星黃健瑋不認性侵缺席北影　受害者崩潰服藥尋短