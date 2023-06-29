訪鐵達尼潛水器Titan殘骸打撈上岸 疑發現人體遺骸

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）18日搭載5人造訪鐵達尼號（Titanic）失聯，22日證實在大西洋內爆失事的潛水器泰坦（Titan），殘骸已從海底打撈上岸，美國海岸防衛隊28日表示，殘骸「內部」疑似發現了人體骸骨。

CNN、路透報導，由遠洋研究服務（Pelagic Research Services）營運的遠端遙控潛水器，已將潛水器碎片帶回，包括白色艙體，與垂著鋼索的殘軀。Titan重10,432公斤，以碳纖、鈦金屬製成，目前尚不清楚這些部件為何。

美國醫學專家將對疑為「人體遺骸」部分進行分析，但官方並未透露更多細節。海防隊表示，調查小組正進行蒐證工作，將舉行公開聽證會，釐清事故原因。

Titan出發下潛後1小時45分鐘便失聯，當天美國海軍就偵測到疑似內爆的聲音特徵，但搜救大隊並未放棄營救，最終還是確認了這項壞消息。此事不僅獲得全球關注，亦引發了關於Titan安全性、爆炸原因、深潛活動管制漏洞、鐵達尼海域危機四伏、龐大救援費用是否該由全民埋單等議論。



Titan殘骸（圖／美聯社）