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促進疫後台灣旅遊商機　澎湖與嘉義攜手推出山海戀跨域遊程

觀光局主任秘書林佩君表示，此次山海戀-澎湖Love嘉義魅力遊程，是以跨域合作的方式共同發行山海戀遊程電子票券，善用數位工具及線上通路平台，使海外及國旅遊客都能透過藍色公路串接的小旅行，暢遊台版馬爾地夫澎湖珍珠群島及漫遊諸羅山。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/29 09:43
照片由觀光局提供

照片由觀光局提供

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）為推動澎湖與嘉義觀光，交通部觀光局澎湖國家風景區管理處昨(28)日舉辦「澎湖觀光圈e票通電子票券發行暨山海戀跨域遊程」活動，其中山海戀跨域遊程針對不同族群推出四天三夜「隨性自由行」、「悠哉自駕遊」、「深度包車走」3種遊程，並陸續於潮澎遊(Wave Penghu)及線上通路數位平台開放預購。

觀光局表示，澎湖觀光圈自2022年7月16日成立，由澎湖食宿遊購行產官學研公協會等單位機構代表組成，以數位觀光為基礎，「潮澎遊」為品牌，共同推動澎湖永續觀光。

觀光局指出，澎湖觀光圈「e票通電子票券」透過墨攻網路科技發行，自6月28日起在潮澎遊產品行程預購數位平台及MOMO、蝦皮、Pchome、LINE禮物等29個知名線上通路上架販售，以線上、實體消費循環擴展商業模式，導入更多遊客至澎湖旅遊消費。為加強推廣e票通上架至潮澎遊產品行程預購數位平台販售，特舉辦「e票通促銷樂」行銷活動，自6月30日起至7月31日，原價200元的電子票券將以全台限量1000份的超值價150元於上述29個平台販售，消費者購買後可於e票通特約商店(含實體及線上)折抵使用。

此外，這次與大阿里山觀光圈共同推出山海戀(澎湖Love嘉義)的創新魅力遊程，針對不同族群設計四天三夜「隨性自由行」、「悠哉自駕遊」、「深度包車走」3種遊程。該遊程具有四大特色亮點：嘉義山城澎湖海線，豐富旅遊資源串連；澎湖嘉義旅館業者攜手合作，營造迷人旅遊魅力；配合觀光局國際攬客計畫及國旅市場，設計全新遊程體驗；藍色公路船運業者陸續加入，提供更舒適的跨海體驗。

觀光局指出，目前山海戀電子票券已上架至潮澎遊產品行程預購數位平台，預計7月中旬也會上架至28個知名線上通路銷售，其中KKDAY、KLOOK平台亦提供其它語言版本，期能招攬更多海外遊客，達到提升觀光經濟效益之目標。

觀光局主任秘書林佩君表示，此次山海戀-澎湖Love嘉義魅力遊程，是以跨域合作的方式共同發行山海戀遊程電子票券，善用數位工具及線上通路平台，使海外及國旅遊客都能透過藍色公路串接的小旅行，暢遊台版馬爾地夫澎湖珍珠群島及漫遊諸羅山。

林佩君說，未來澎管處將持續積極輔導澎湖觀光圈，從資源盤點，優化品牌、導入預購數位平台、跨域行銷的實質推介，逐步展現整合優勢，將潮澎遊品牌推向國際，讓遊客探秘澎湖、旅讀澎湖，盡享澎湖旅遊魅力。

促進疫後台灣旅遊商機　澎湖與嘉義攜手推出山海戀跨域遊程

照片由觀光局提供
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