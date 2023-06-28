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防小雞搭上柯文哲？ 國民黨禁黨員找他黨參選人站台

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/28 21:07
民眾黨總統參選人暨黨主席柯文哲（圖）2023年6月24日走訪彰 化，到彰化縣立美術館參訪藝術家陳炳臣創作個展， 也受訪回應選舉等時事議題。...

民眾黨總統參選人暨黨主席柯文哲（圖）2023年6月24日走訪彰 化，到彰化縣立美術館參訪藝術家陳炳臣創作個展， 也受訪回應選舉等時事議題。... (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）國民黨中常委今（28）日通過「113年中華民國總統暨立法委員選舉中國國民黨黨員行為規範」，禁止黨員為他黨參選人助選，也不得請他黨人士幫自己站台，此舉使最近有意找民眾黨參選人柯文哲拉抬聲勢的黨內小雞，不得不打消念頭。

規範共八點，其中第三點規定，國民黨黨員不得為非黨提名（徵召、核准）的參選人公開站台、動員掃街及其他公開助選行為。同樣地，未經黨的同意，不得邀請他黨參選人為己助選。違者將停權處分，情節重大者得以撤銷黨籍。

不過，第四點也容許了例外情況，黨員與友黨或無黨籍參選人有配偶、直系血親等特殊情況，或基於重大政治任務需要之考量者，得專案報請核准，不受前條規定限制。

根據中央社，侯友宜民調表現不佳，黨內對2024選情深感憂慮，北市議員張斯綱、游淑慧等立委參選人，先前曾公開表示欲邀請柯文哲站台。不滿的藍營支持者打到議員辦公室抗議，此規範便是為了防止這類事件。

黨務人士透露，如此一來，全國國民黨籍立委參選人都不得邀請柯文哲助選。若郭台銘始終未登記參選，他雖無國民黨黨籍，黨內候選人請他站台並不算違規。

上報引述國民黨文傳會主委林寬裕說法，國民黨並未「把門關上」，若在特定時間場合，因應實際需要而需結合不同勢力，則經黨部同意後，仍能爭取跨黨派力量拉抬選情。
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