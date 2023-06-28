咳嗽糖漿摻毒物致孩童死亡 印度藥商遭踢爆用「工業級」原料

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）世衛WHO本月稍早透露，全球毒糖漿事件仍是健康威脅，涉入多個國家，路透取得人證說法，指控印度藥廠馬利昂生技（Marion Biotech）使用工業級成分，驗證了糖漿摻偽的質疑。

路透先前訪問專家，指不肖業者會將較廉價的有毒物質，如乙二醇（ethylene glycol，EG）和二甘醇（diethylene glycol，DEG），用來取代咳嗽糖漿的原料丙二醇（propylene glycol，PG）。

而根據知情人士，Marion向印度貿易公司Maya Chemtech India購買PG，但據悉Maya根本沒有藥品級產品銷售執照，只處理工業級產品，Marion買的就是商業用PG。工業級PG通常用於液態清潔劑、防凍劑、顏料、塗層、殺蟲劑強化等。

Marion在未經檢驗的情況下，將此有毒原料用於糖漿之中，出口烏茲別克，導致19名孩子中毒身亡。該公司主要販售藥品、草藥與化妝產品，先前對所有不法情事一概否認，面對新爆料，並未回應。

根據烏茲別克衛生單位去年提出的檢驗報告，Marion製造的止咳糖漿Ambronol與DOK-1 Max，含有「無法接受的高濃度毒物」DEG與EG，人體不可食用。

除了烏茲別克，去年甘比亞至少有70名孩童，因服用另一家印度公司Maiden Pharmaceuticals生產的有毒糖漿而喪命。印尼更有逾200名兒童之死與當地生產的問題糖漿有關。

甘比亞6月要求所有印度藥物都必須檢驗合格後方能輸出該國，是爆發印度毒糖漿事件後，首個祭出此出口禁令的國家。印度也於6月起規定所有咳嗽糖漿皆須檢驗再輸出。