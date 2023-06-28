韓劇「獵犬」因金賽綸酒駕停擺一個月　導演自曝因此「邊吐邊改劇本」健康拉警報

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）Netflix原創韓劇「獵犬」上線短短三天內即榮登全球排名第二，但事實上，「獵犬」在拍攝途中因遭遇演員金賽綸酒駕事件退出劇組，讓作品一度卡關，導演兼編劇的金周煥自曝，自己因身心靈承受巨大的壓力而讓健康拉警報。

「獵犬」劇情講述著兩名年輕拳擊選手捲入了高利貸世界的紛爭，他們決定與一名有錢社長一同對抗最惡劣的高利貸集團。劇中以禹棹煥與李相二為主軸，並完美地與金賽綸配合打擊壞人，但金賽綸卻在拍攝後期陷入酒駕爭議，只好遺憾地退出劇組。

韓媒sports chosun報導，導演金周換坦承，在「獵犬」的拍攝期間，身心都飽受折磨，原因除了這是他第一次製作8集系列的劇，主演之一的金賽綸也因酒駕而不得不退出作品，但因為當時拍攝已進行到了後半部分，不可能完全將金賽綸的戲份刪除，只好盡最大的努力讓金賽綸的戲份自然地結束，劇組還因此停工了一個月。

金周煥透露，他看到金賽綸酒駕的報導後就愣住了，腦中不斷飛來各種想法。原本在第七集應該是由建優、偶真和賢珠（金賽綸 飾）為主進行的，但因酒駕事件，劇組完全停工了一個月左右，他也在這短短的期間內，將劇本從頭開始重新改完。

金周煥說，在停工的一個月內，他徹底地翻透了80頁的劇本，不僅增加了製作費，還得要考慮到演員們下一個作品的行程，情況十分棘手。

金周煥透露，他因為身心都承受了極大的壓力，邊吐邊寫了一個月的劇本，還甚至出現了落髮、頸椎間盤突出、過敏性大腸綜合症、自律神經系統失調等症狀，一直到「獵犬」結束後都還沒康復。

另外，還有許多配角的戲份，也隨著金賽綸的戲份遭刪減而消失，金周煥為此也感到非常苦惱，他還正在想辦法讓他們有其他的機會。

儘管金賽綸退出劇組，但為了能讓戲份自然地結束，追加拍攝還是不可避免的。

金賽綸最後和導演一起拍攝了在醫院的場面以及錄音部分。金周煥說，當時兩人未能多聊些什麼，但在金賽綸醫院前流淚離開的場面中令他感到十分嚴肅，讓人分不清是真的哭還是在演戲。

金周煥也說，當他面臨到這些困難，禹棹煥與李相二都一直陪在他身邊，雖然他們得重新整理拍攝地點，還要放棄原本精心準備好的動作戲，禹棹煥和李相二還是能為劇組營造出「我們好好結束吧！」的氛圍，提升劇組士氣。

至於是否會有第二季？金周煥說，因結局是以開放性結局收尾，主要角色們都還活著，要再拍攝以這些角色為中心的動作戲是可能的，若這部劇能受到全世界觀眾的喜愛，那麼他們就應該再繼續成為「獵犬」。