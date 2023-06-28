Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 韓流.時尚生活

韓劇「獵犬」因金賽綸酒駕停擺一個月　導演自曝因此「邊吐邊改劇本」健康拉警報

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/28 18:26
韓劇「獵犬」，左起為演員始源、禹棹煥、李相二（圖／截自IG @netflixkr）

韓劇「獵犬」，左起為演員始源、禹棹煥、李相二（圖／截自IG @netflixkr）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）Netflix原創韓劇「獵犬」上線短短三天內即榮登全球排名第二，但事實上，「獵犬」在拍攝途中因遭遇演員金賽綸酒駕事件退出劇組，讓作品一度卡關，導演兼編劇的金周煥自曝，自己因身心靈承受巨大的壓力而讓健康拉警報。

「獵犬」劇情講述著兩名年輕拳擊選手捲入了高利貸世界的紛爭，他們決定與一名有錢社長一同對抗最惡劣的高利貸集團。劇中以禹棹煥與李相二為主軸，並完美地與金賽綸配合打擊壞人，但金賽綸卻在拍攝後期陷入酒駕爭議，只好遺憾地退出劇組。

韓媒sports chosun報導，導演金周換坦承，在「獵犬」的拍攝期間，身心都飽受折磨，原因除了這是他第一次製作8集系列的劇，主演之一的金賽綸也因酒駕而不得不退出作品，但因為當時拍攝已進行到了後半部分，不可能完全將金賽綸的戲份刪除，只好盡最大的努力讓金賽綸的戲份自然地結束，劇組還因此停工了一個月。

金周煥透露，他看到金賽綸酒駕的報導後就愣住了，腦中不斷飛來各種想法。原本在第七集應該是由建優、偶真和賢珠（金賽綸 飾）為主進行的，但因酒駕事件，劇組完全停工了一個月左右，他也在這短短的期間內，將劇本從頭開始重新改完。

金周煥說，在停工的一個月內，他徹底地翻透了80頁的劇本，不僅增加了製作費，還得要考慮到演員們下一個作品的行程，情況十分棘手。

金周煥透露，他因為身心都承受了極大的壓力，邊吐邊寫了一個月的劇本，還甚至出現了落髮、頸椎間盤突出、過敏性大腸綜合症、自律神經系統失調等症狀，一直到「獵犬」結束後都還沒康復。

另外，還有許多配角的戲份，也隨著金賽綸的戲份遭刪減而消失，金周煥為此也感到非常苦惱，他還正在想辦法讓他們有其他的機會。

儘管金賽綸退出劇組，但為了能讓戲份自然地結束，追加拍攝還是不可避免的。

金賽綸最後和導演一起拍攝了在醫院的場面以及錄音部分。金周煥說，當時兩人未能多聊些什麼，但在金賽綸醫院前流淚離開的場面中令他感到十分嚴肅，讓人分不清是真的哭還是在演戲。

金周煥也說，當他面臨到這些困難，禹棹煥與李相二都一直陪在他身邊，雖然他們得重新整理拍攝地點，還要放棄原本精心準備好的動作戲，禹棹煥和李相二還是能為劇組營造出「我們好好結束吧！」的氛圍，提升劇組士氣。

至於是否會有第二季？金周煥說，因結局是以開放性結局收尾，主要角色們都還活著，要再拍攝以這些角色為中心的動作戲是可能的，若這部劇能受到全世界觀眾的喜愛，那麼他們就應該再繼續成為「獵犬」。
netflix
韓劇
獵犬
金賽綸
酒駕
金周煥
禹棹煥
李相二

相關新聞

韓劇「浪漫醫生金師傅」第一季角色回歸原因為何？是否會有第四季？
韓劇「浪漫醫生金師傅」第一季角色回歸原因為何？是否會有第四季？
2023/06/23 17:07
Netflix韓劇「獵犬」超真實動作戲　拳擊手禹棹煥、李相二聯手消滅惡毒高利貸
Netflix韓劇「獵犬」超真實動作戲　拳擊手禹棹煥、李相二聯手消滅惡毒高利貸
2023/06/20 19:11
Netflix韓劇「D.P：逃兵追緝令」第二季上線日期公開！丁海寅：有些事尚未解決
Netflix韓劇「D.P：逃兵追緝令」第二季上線日期公開！丁海寅：有些事尚未解決
2023/06/20 11:24
「魷魚遊戲」第二季超強陣容公開！除原班人馬還加入了這4位當紅演員
「魷魚遊戲」第二季超強陣容公開！除原班人馬還加入了這4位當紅演員
2023/06/19 17:43
金東旭、千玗嬉熱播韓劇「有利的詐欺」 同情心過度的律師聯手冷血詐欺犯打擊犯罪
金東旭、千玗嬉熱播韓劇「有利的詐欺」 同情心過度的律師聯手冷血詐欺犯打擊犯罪
2023/06/16 18:31

更新時間 : 2023-06-28 20:05 GMT+08:00

最受歡迎

(更新)【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】
(更新)【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】
(不斷更新)【台灣Me Too一次看】羅生門！大牙爆陳建州意圖性侵被求償千萬 李伊妍願與廖峻一同測謊
(不斷更新)【台灣Me Too一次看】羅生門！大牙爆陳建州意圖性侵被求償千萬 李伊妍願與廖峻一同測謊
【台灣Me Too一次看】【學界篇】
【台灣Me Too一次看】【學界篇】
愛家形象毀！台灣國際知名小提琴家再傳性騷　林昭亮讚大提琴家胸部大可以摸嗎？
愛家形象毀！台灣國際知名小提琴家再傳性騷　林昭亮讚大提琴家胸部大可以摸嗎？
【台灣Me Too】網紅踢爆NONO已婚生女還在車上、身障廁所性侵多人 受害者近20人
【台灣Me Too】網紅踢爆NONO已婚生女還在車上、身障廁所性侵多人 受害者近20人
(更新)【台灣Me Too一次看】【政界篇】
(更新)【台灣Me Too一次看】【政界篇】
（黃子佼神隱後首度回應）【台灣Me Too】車上強吻、飯店拍裸照 黃子佼認錯扯13藝人下水 自殘送醫已返家
（黃子佼神隱後首度回應）【台灣Me Too】車上強吻、飯店拍裸照 黃子佼認錯扯13藝人下水 自殘送醫已返家
台灣夯劇男星黃健瑋不認性侵缺席北影　受害者崩潰服藥尋短
台灣夯劇男星黃健瑋不認性侵缺席北影　受害者崩潰服藥尋短
【瓦格納24小時+後續更新】普里格津行蹤成謎 俄國防部長現身西部軍區
【瓦格納24小時+後續更新】普里格津行蹤成謎 俄國防部長現身西部軍區
〈投資理財〉台灣生技產業花開枝散 這六家值得耐心等待
〈投資理財〉台灣生技產業花開枝散 這六家值得耐心等待