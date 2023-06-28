《臺灣民報》創刊百年特展 珍貴史料回望臺灣言論自由史

(台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）今年適逢第一份由臺灣人自主發行的報紙 《臺灣民報》創刊 100 週年，台北市文化局為重現《臺灣民報》 重要發展歷史，今（28）日於渭水驛站推出 《媒體先鋒 臺灣民報百年特展》 ，由蔣渭水文化基金會擔任策展單位，展出珍貴的《臺灣民報》原件，帶領觀眾了解臺灣人民爭取言論自由的過往歷史 。

臺灣人自辦的報紙《臺灣民報》發刊於 1923 年，前身為《臺灣青年》與其更名後的《臺灣》雜誌。在民報創刊時，臺灣已有《臺灣日日新報》、 臺中的 《臺灣新聞》、《臺南新報》三大報， 這些報紙的重要經營

者皆為日本人， 於是這三大報成為總督府政令宣導的重要工具，在當時被視為總督府的「御用三紙」。

但為了讓更多的臺灣人能夠認識以「臺灣人」為主體的《臺灣民報》，一群知識份子還廣設講座及讀報社，讓民眾了解資訊、提升民族自覺。

本次展覽以「文化啟蒙做先鋒」、「帝國殖民蔽視聽」、「公正輿論輝大筆」、「民主思想鼓浪潮」四大主題，闡述《臺灣民報》在創建中的發展過程。除了豐富的照片與相關史料，現場特別展出珍貴的《臺灣民

報》 原件、以及後來所衍伸的《臺灣新民報》、《興南新聞》原件收藏品。

蔣渭水文化基金會指出，展覽場地「渭水驛站」緊鄰曾作為臺灣民報總批發處的大安醫院 ，使民眾觀展時可以直接回望歷史現場，也讓本次展覽更具意義。

為讓民眾可以深度感知當時《臺灣民報》的發行情況，渭水驛站也特別展示了袖珍版的臺灣民報總批發處的模型，實際以 1 比 18 的比例縮小製作，試圖還原當時大安醫院兼臺灣文化協會本部、臺灣民報總批發處的真實場景。民眾可以清楚地以透視的角度，觀看當時的大安醫院 結合住家、醫院、辦公室 的豐富場景。

根據蔣渭水文化基金會提供的史料，《臺灣民報》的組織成員與臺灣文化協會的成員有許多重疊 ，例如發行人黃呈聰、主要編輯林呈祿、首任社長林幼春等，其中臺灣文化協會的重要成員蔣渭水，擔任了民報董事、臺灣支局編輯、社論主筆、經銷代表人等重要角色 。他在 〈暮鼓晨鐘〉的專欄 寫下 「臺灣民報是臺灣人的民報，是臺灣三百六十萬同胞公有底唯一言論機關」 。

臺灣文化協會在全臺灣廣設講座及讀報社。因為當時的臺灣人識字率不高，所以讀報社有專人讀報，讓民眾了解資訊 ，奠定臺灣人民的知識基礎 。

報紙是民眾的先聲，社會改造運動的木鐸醒鐘，臺灣民報記錄了臺灣人反殖民運動的血與淚，對臺灣人的民族尊嚴、民主素養、思想改造、文化啟蒙，起了莫大的作用。基金會歡迎民眾到渭水驛站觀賞此次《媒體先鋒 臺灣民報百年特展》 了解《臺灣民報》所經歷種種變遷， 及知識分子為言論自由奮鬥的光與影。

│展覽資訊│ 媒體先鋒－臺灣民報 100 年紀念特展

時間：週二至週日 9:30 17:30 ，週一休館

地點：臺北市延平北路二段 27 號