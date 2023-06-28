「食物歷險記」新北食農教育展　闖關拿好康

6月28日至7月4日市府一樓大廳辦理「 食物歷險記」新北食農教育展，今(28)日副市長朱惕之與北臺區 域發展推動委員會夥伴、台灣好文化基金會、家樂福文教基會、 學校及青農共同參與開幕儀式， 展覽期間參與闖關遊戲除了有精美小物外， 還有免費的工作坊及食農教育講堂，歡迎大小朋友參加。

為了能增加民眾對於食農教育的理解， 展覽以活潑生動的兒童繪本作為主題意象， 透過食物歷險的互動的過程，讓親子一起探索農作物從「 產地到餐桌」供應鏈中，人、 食物與大自然之間各種好玩有趣的關係。 同時也邀請到北臺區域發展委員會各縣市、 台灣好文化基金會及家樂福基金會等共同展出， 呈現不同區域的食農教育特色與理念。 邀請大小朋友們一起參與展覽， 從遊戲中學習食物的來源與地方文化特色， 重新認識並珍惜來之不易的食物。新北市副市長朱惕之表示， 新北市跨局處全面推動食農教育，從農園到校園再到家園， 讓食農教育融入生活，符合聯合國永續發展目標(SDGs)的精神 。

展覽主展互動遊戲區域，讓參與的孩子扮演從最開始的授粉者， 幫助南瓜授粉結果，在水田、旱田尋找不同田間的特色食材， 認識食物同時體驗採收的樂趣， 最後再到西側副展區以四季餐桌遊戲過程創作出屬於自己的餐桌饗宴 ，三個階段的互動式遊戲串連， 讓孩子從過程中了解食物的來源及生產環境，深入體會到食物「 從產地到餐桌」及吃在地食當季的過程。除了互動遊戲外， 也邀請跨域夥伴共同展出，如新北青農聯誼會、 以蜂蜜為特色的牧蜂農場及推動食漁教育的鮮物本舖等； 五股區成州國小的午後香草派對、 安坑國小以自然為師的校園生態農場；家樂福文教基金會的從i開始 及台灣好文化基金會的神農計畫等。此外， 本次展覽更邀集北臺區域發展委員會夥伴展出多面向的食農教育， 包括宜蘭縣的鴨食農教育課程、基隆市的食魚課程與「食魚好文化」 宣傳里海永續、臺北市的「從田園到餐桌」特色食譜倡導惜食、 桃園市推出的「桃園豬」品牌並推廣永續經營導向的養豬生態農場、 新竹縣的在地產銷履歷大豆學校午餐入菜推廣地產地銷、 新竹市的越瓜系列食農課程介紹在地飲食文化、 苗栗縣的彩繪稻田及包粽子比賽推廣在地特色文化與產業等。

新北市農業局表示，新北市推動農業健康市/式， 透過食農教育展互動式遊戲及跨領域、跨區域的共同展出， 來呈現農業生產與環境、飲食健康與消費、 飲食生活與文化等食農教育面向， 並將食農教育融入從農園融入到生活中， 實踐永續農業以及達到全健康（One health）的目標。「食物歷險記」食農教育展，從6月28日 到7月4日於市政府一樓大廳展出，免費看展， 完成闖關任務還可以獲得紀念品，展覽期間食農工作坊及講堂， 都可免費報名參加。除了來看展， 也歡迎民眾一起帶著家人及孩子到食農教育場域， 報名參加各式各樣有趣的田間體驗課程，暑假期間前往特色場域， 憑闖關卡可以享有各種不同的優惠。工作坊及講堂線上報名請至(h ttps://yeahyeah15.editorx.io/ culinaryexpedition)、 展覽資訊及食農教育場域優惠資訊請至「新北市農業局-稼日蒔光」 臉書專頁(https://www.facebook.com/ agr.ntpc)掌握最新資訊。

照片來源：新北市政府農業局提供