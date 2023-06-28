新北市政府辦理「111年度新北市海洋保育教育推廣計畫」　海洋保育署查核並評定為第一名

新北市政府與海洋保育署合作辦理「111年度新北市海洋保育教育推廣計畫」，經海洋保育署查核評比，新北市政府與另外3縣市並列第1名，表現深獲肯定。今(28)日於市政會議獻獎，新北市長侯友宜感謝同仁努力與辛勞，並期許未來持續配合中央進行海洋保育教育推廣相關作業，增育海洋資源，共同響應海洋保育推動。
為復育珊瑚資源，新北市政府與國立臺灣海洋大學合作連續4年舉辦珊瑚小學堂課程，而111年的珊瑚小學堂因應新冠肺炎疫情特別將「珊瑚小學堂」轉為線上課程，老師帶領學員一起認識與瞭解什麼是珊瑚、珊瑚的重要性等，參加課程的學員們每個人都有一株珊瑚苗，在線上課程結束後，由珊瑚養殖人員協助將學員們的珊瑚苗綁到珊瑚基座上，再由潛水員，將珊瑚種植至海洋復育園區海底池的珊瑚養殖桌上，進行珊瑚養殖與復育。111年度開設10梯次課程總計500人次參與，並種植500株珊瑚至新北市海洋資源復育園區珊瑚農場內。
國立臺灣海洋大學表示，珊瑚小學堂活動結束後的珊瑚照顧才是最辛苦的，為了確保珊瑚順利成長，珊瑚養殖人員定期每週潛水照顧珊瑚農場的珊瑚，清除覆蓋在珊瑚上的大型藻類及有害螺類並記錄各株珊瑚生長情形，此外如有颱風過境，珊瑚養殖人員還得趕快潛入珊瑚農場將珊瑚養殖桌上的珊瑚移到陸上養殖池，避免強浪毀損辛苦培育的珊瑚，颱風過後也需要盡速潛水將珊瑚移回珊瑚農場，避免陸上養殖池的強日照高水溫影響珊瑚生長，也唯有這樣細心的照料，珊瑚小學堂種植的珊瑚方能順利成長。
新北市漁業處長張麗珍表示，感謝海洋保育署肯定新北市政府在海洋保育教育推廣及維護海洋生態、改善海洋環境及復育海洋資源等海洋相關政策的努力，市府會持續積極辦理海洋保育教育推廣及各類海洋保育復育推廣活動，提升民眾海洋保育意識，打造農業健康市。