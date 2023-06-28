新北10組優秀教師獲112年杏壇芬芳獎　獲獎數六都第一

教育部國民及學前教育署日前公布112年杏壇芬芳獎得獎名單，新北市9位教育人員及1組團體組榮獲殊榮，獲獎數六都第一，成績傲然。
112年杏壇芬芳獎獲獎者，包含普高組的安康高中張雅菱組長；技高組的鶯歌工商郭文仁教師；國中組的新埔國中陳孟毓職工、育林國中謝磊主任；國小組的義學國小楊閔凱主任、光復國小蔡佳雯主任、十分國小蔡金葉主任；幼兒園組的建國國小馮淑琪教師；特教組的新北特教學校林映汝教師；團體組的新北市立鶯歌幼兒園等優秀教師、學校。得獎教師們犧牲奉獻及感動人心的精采故事，是教育夥伴們的最佳典範。
鶯歌工商的郭文仁教師，期許自己能夠「創造教師在校園裡璀璨的多元角色」，郭老師懷以教育的眼光，以改變、影響及創新為理念，期望實踐在校園環境中有教育、在教育中有大愛。在「善的循環」下，影響每位師生、家長及社區民眾。
服務於新埔國中陳孟毓職工，擁有超難取得的水電甲級證照，亦是校內「元老級」人物，他總鼓勵孩子，可以不喜歡讀書，但一定要學會一技之長，並主動教導陪伴校內高關懷孩子，以親切作風慢慢引領改變孩子的行為，間接地成為學生與老師溝通橋樑。
任教於新北特教學校林映汝教師，立基於「日光北特」教學餐廳的成功模式，在規劃未來三年課程的同時浮現一個大膽的構思：要讓孩子踏出校門走入社區；藉由提供社區居民美味餐點方式建立「小星星社區餐飲工作坊」，不僅打響小星星名號成功走進社區，也帶動學校其他產品一起進入了社區。
任職於十分國小蔡金葉主任，善用在地利基深耕優勢學習。十分國小孩子須面對環保與經濟的兩難課題，金葉主任帶領團隊長期對話，用創意、創新及創藝的LIGHT教學，翻轉學習，在成功施放環保科技天燈的那一刻，孩子們的「夢想成真了」！金葉主任相信教育是生命影響生命，只要為孩子點燃心燈，就能開啟學生智慧的寶礦。
堪稱教育發電機的義學國小楊閔凱主任，凡是以孩子為出發點，隨時隨地為教育發送愛的電力；除了首創「圖書醫院」，邀請志工組成圖書修復團，讓孩子的書獲得新生，亦致力於活化幸福空間，為孩子們打造出安全、幸福的友善校園空間，並積極申請教育部圖書館改造計畫，順利完成「童話圖書館」。
此外，新北市立鶯歌幼兒園被豐富自然生態環繞；宛如「城堡」般雄偉夢幻境界大門，享有城堡幼兒園之美譽，園所以愛為出發點，秉持「串起幼老共學、共譜祖孫情懷」理念，引領孩子運用關懷心接觸家中銀髮長輩建立親密互動方式，串連起家中祖孫關懷溫馨情，拉近世代距離，共築更美好的家庭生活。
教育局表示，新北優質教育全賴第一線人員的努力，這些奉獻的老師們，值得喝采與鼓勵。第一線人員面對不同的挑戰與任務非常辛苦，持續堅守崗位為孩子付出，謝謝所有為教育用心付出的教師。
感謝本年度獲得杏壇芬芳獎的校長及老師們，為全市老師樹立楷模典範，希望持續鼓勵老師投入奉獻，讓新北教育越來越亮眼。
義學國小-楊閔凱(站立者右1)（照片來源：新北市政府教育局提供）
十分國小-蔡金葉（照片來源：新北市政府教育局提供）
鶯歌工商-郭文仁（照片來源：新北市政府教育局提供）
新北特教學校-林映汝（照片來源：新北市政府教育局提供）
新埔國中-陳孟毓 （照片來源：新北市政府教育局提供）