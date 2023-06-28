新北10組優秀教師獲112年杏壇芬芳獎　獲獎數六都第一

教育部國民及學前教育署日前公布112年杏壇芬芳獎 得獎名單，新北市9位教育人員及1組團體組榮獲殊榮， 獲獎數六都第一，成績傲然。

112年杏壇芬芳獎獲獎者，包含普高組的安康高中張雅菱組長； 技高組的鶯歌工商郭文仁教師；國中組的新埔國中陳孟毓職工、 育林國中謝磊主任；國小組的義學國小楊閔凱主任、 光復國小蔡佳雯主任、十分國小蔡金葉主任； 幼兒園組的建國國小馮淑琪教師； 特教組的新北特教學校林映汝教師； 團體組的新北市立鶯歌幼兒園等優秀教師、學校。 得獎教師們犧牲奉獻及感動人心的精采故事， 是教育夥伴們的最佳典範。

鶯歌工商的郭文仁教師，期許自己能夠「 創造教師在校園裡璀璨的多元角色」，郭老師懷以教育的眼光， 以改變、影響及創新為理念，期望實踐在校園環境中有教育、 在教育中有大愛。在「善的循環」下，影響每位師生、 家長及社區民眾。

服務於新埔國中陳孟毓職工，擁有超難取得的水電甲級證照， 亦是校內「元老級」人物，他總鼓勵孩子，可以不喜歡讀書， 但一定要學會一技之長，並主動教導陪伴校內高關懷孩子， 以親切作風慢慢引領改變孩子的行為， 間接地成為學生與老師溝通橋樑。

任教於新北特教學校林映汝教師，立基於「日光北特」 教學餐廳的成功模式， 在規劃未來三年課程的同時浮現一個大膽的構思： 要讓孩子踏出校門走入社區；藉由提供社區居民美味餐點方式建立「 小星星社區餐飲工作坊」，不僅打響小星星名號成功走進社區，也帶 動學校其他產品一起進入了社區。

任職於十分國小蔡金葉主任，善用在地利基深耕優勢學習。 十分國小孩子須面對環保與經濟的兩難課題， 金葉主任帶領團隊長期對話，用創意、創新及創藝的LIGHT教學 ，翻轉學習，在成功施放環保科技天燈的那一刻，孩子們的「 夢想成真了」！金葉主任相信教育是生命影響生命， 只要為孩子點燃心燈，就能開啟學生智慧的寶礦。

堪稱教育發電機的義學國小楊閔凱主任，凡是以孩子為出發點， 隨時隨地為教育發送愛的電力；除了首創「圖書醫院」， 邀請志工組成圖書修復團，讓孩子的書獲得新生， 亦致力於活化幸福空間，為孩子們打造出安全、 幸福的友善校園空間，並積極申請教育部圖書館改造計畫， 順利完成「童話圖書館」。

此外，新北市立鶯歌幼兒園被豐富自然生態環繞；宛如「城堡」 般雄偉夢幻境界大門，享有城堡幼兒園之美譽，園所以愛為出發點， 秉持「串起幼老共學、共譜祖孫情懷」理念， 引領孩子運用關懷心接觸家中銀髮長輩建立親密互動方式， 串連起家中祖孫關懷溫馨情，拉近世代距離， 共築更美好的家庭生活。

教育局表示，新北優質教育全賴第一線人員的努力， 這些奉獻的老師們，值得喝采與鼓勵。 第一線人員面對不同的挑戰與任務非常辛苦， 持續堅守崗位為孩子付出，謝謝所有為教育用心付出的教師。

感謝本年度獲得杏壇芬芳獎的校長及老師們， 為全市老師樹立楷模典範，希望持續鼓勵老師投入奉獻， 讓新北教育越來越亮眼。

義學國小-楊閔凱(站立者右1)（照片來源：新北市政府教育局提供）

十分國小-蔡金葉（照片來源：新北市政府教育局提供）

鶯歌工商-郭文仁（照片來源：新北市政府教育局提供）

新北特教學校-林映汝（照片來源：新北市政府教育局提供）

新埔國中-陳孟毓 （照片來源：新北市政府教育局提供）