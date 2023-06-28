北富銀榮獲《Asiamoney》台灣最佳ESG、最佳CSR銀行　為永續最大贏家

台北富邦銀行永續金融作為再獲國際大獎肯定！《Asiamone y》(亞洲貨幣雜誌)公布2023年最新亞洲各國最佳銀行獎( Best Bank Awards)評選結果，北富銀以持續創新深耕綠色金融、 發展永續，連續二年蟬聯「台灣最佳ESG銀行」，此外， 今年再摘下「台灣最佳CSR銀行」王冠， 成為台灣區銀行中唯一的永續雙料冠軍，也是此次獲獎的最大贏家。

《Asiamoney》最佳銀行獎評選自2017年起開辦， 每年由該雜誌資深編輯團隊經書面審查及海外連線面談二階段嚴選， 評出亞洲地區在數位金融、企金、投資銀行業務、企業社會責任( CSR)等各面向表現優異的銀行業者，為年度金融圈盛事。 今年北富銀以突出的綠色授信及身心障礙者金融友善服務成果， 從眾多競爭者中脫穎而出，一口氣囊括台灣最佳ESG、最佳CSR 銀行雙獎，彰顯北富銀近年積極結合金融專業與優勢職能， 以創新的行動方案落實永續理念，持續擴大影響力， 已獲得愈來愈多國際認同。

北富銀表示，北富銀長期耕耘責任金融，除了企業授信政策導入ES G評量指標，透過衡量授信對象的環境影響程度、綠色轉型作為， 促其落實環保及企業社會責任， 去年北富銀更積極開發綠色授信創新融資案型，提供具ESG效益潛 力的企業金融資源與解決方案，開創永續金融更多可能。 在社會關懷領域，北富銀持續關注身心障礙者金融友善服務，了解其 金融交易與服務痛點，進而優化，提供身心障礙者更便利、 舒心的服務體驗； 亦為身心障礙學生量身打造金融理財教育與培訓課程， 提升就業力及金融知能，致力實踐普惠金融， 呼應聯合國永續發展目標(SDGs)「減少不平等」、「 優質教育」、「合適工作及經濟成長」、「終結貧窮」、「 多元夥伴關係」五大目標。

根據北富銀統計，至2022年底，綠色授信餘額已突破新台幣1, 500億元，年成長45%，佔企業授信比例20%。 北富銀全力協助企業綠色轉型及落實淨零碳排目標， 並創下聯貸市場多項第一紀錄。

2022年北富銀領先同業，開創台灣市場「第一筆」 與永續指數連結的融資收購(Leveraged Buy-Out，LBO)聯貸案，成功協助國際私募基金與金可國 際大股東合作私有化；同時擴大「永續指數連結」的應用， 與友達合力促成國內永續供應鏈金融合作案首例， 由北富銀提供達到永續指標的友達供應商優惠融資利率， 以鼓勵企業夥伴積極落實永續。

同年，北富銀亦將永續影響力推及國際舞台， 完成中租控股旗下越南子公司仲利國際租賃「社會責任貸款」 聯貸案，該案為台、越兩地「首件」 符合國際標準的社會責任貸款聯貸案；2023年更將觸角擴展至印 度，統籌主辦印度國家銀行五年期10億美元「社會責任貸款」 聯貸案，創下國際聯貸市場上， 銀行為借款人且由台資銀行擔任管理銀行的「最大」金額聯貸案， 且獲得日本、中東等24家銀行熱烈迴響，超額認購。

北富銀責任金融屢創新成績，社會關懷的推動也有二大創舉。 第一個創舉為率銀行業之先，2021年與台灣手語翻譯協會合作， 於全台分行推出「雙軌手語翻譯服務」， 協助聽語障人士更易理解金融服務內容，至目前為止已逾20家金融 機構仿效，雙軌手語翻譯成為銀行必備服務。隔年， 北富銀啟動一系列視障友善金融服務優化行動，製作「 品牌識別貼紙」、「簽名板暨閱讀輔助工具」， 免費提供視障客戶與視障團體索取，使其簽名書寫、閱讀更方便， 至今已發出逾2,500片，並有7個視障團體受惠。

第二個創舉為北富銀首創身心障礙學生的銀行建教合作模式。202 1年北富銀與臺北市立松山家商合作「羽翼分行」計畫， 發展身心障礙學生適才適性的金融就業培訓教材，並遴選四家「 職場共融分行」提供學生實習，第一期培訓18名學生，目前已有2 名學生分別獲聘為分行行員及助理引導員。另外， 北富銀亦將金融理財教育推廣至聽語障、視障學童，2022年「 小富翁理財營」首度開辦聽語障兒童專場， 同時也與台北啟明學校共同開發視障兒童專屬的金融知識教材， 嘉惠逾百名學童。

北富銀以永續金融領航者為目標， 對外持續以創新行動方案攜手企業、社會團體共同落實ESG， 對內透過「永續發展執行小組」，由總經理領航， 動員全公司的力量，將永續發展融入日常、化為員工DNA， 期能集更多眾人之力，持續擴大永續影響力。