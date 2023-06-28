北富銀榮獲《Asiamoney》台灣最佳ESG、最佳CSR銀行　為永續最大贏家

台北富邦銀行永續金融作為再獲國際大獎肯定！《Asiamoney》(亞洲貨幣雜誌)公布2023年最新亞洲各國最佳銀行獎(Best Bank Awards)評選結果，北富銀以持續創新深耕綠色金融、發展永續，連續二年蟬聯「台灣最佳ESG銀行」，此外，今年再摘下「台灣最佳CSR銀行」王冠，成為台灣區銀行中唯一的永續雙料冠軍，也是此次獲獎的最大贏家。
《Asiamoney》最佳銀行獎評選自2017年起開辦，每年由該雜誌資深編輯團隊經書面審查及海外連線面談二階段嚴選，評出亞洲地區在數位金融、企金、投資銀行業務、企業社會責任(CSR)等各面向表現優異的銀行業者，為年度金融圈盛事。今年北富銀以突出的綠色授信及身心障礙者金融友善服務成果，從眾多競爭者中脫穎而出，一口氣囊括台灣最佳ESG、最佳CSR銀行雙獎，彰顯北富銀近年積極結合金融專業與優勢職能，以創新的行動方案落實永續理念，持續擴大影響力，已獲得愈來愈多國際認同。
北富銀表示，北富銀長期耕耘責任金融，除了企業授信政策導入ESG評量指標，透過衡量授信對象的環境影響程度、綠色轉型作為，促其落實環保及企業社會責任，去年北富銀更積極開發綠色授信創新融資案型，提供具ESG效益潛力的企業金融資源與解決方案，開創永續金融更多可能。在社會關懷領域，北富銀持續關注身心障礙者金融友善服務，了解其金融交易與服務痛點，進而優化，提供身心障礙者更便利、舒心的服務體驗；亦為身心障礙學生量身打造金融理財教育與培訓課程，提升就業力及金融知能，致力實踐普惠金融，呼應聯合國永續發展目標(SDGs)「減少不平等」、「優質教育」、「合適工作及經濟成長」、「終結貧窮」、「多元夥伴關係」五大目標。
根據北富銀統計，至2022年底，綠色授信餘額已突破新台幣1,500億元，年成長45%，佔企業授信比例20%。北富銀全力協助企業綠色轉型及落實淨零碳排目標，並創下聯貸市場多項第一紀錄。
2022年北富銀領先同業，開創台灣市場「第一筆」與永續指數連結的融資收購(Leveraged Buy-Out，LBO)聯貸案，成功協助國際私募基金與金可國際大股東合作私有化；同時擴大「永續指數連結」的應用，與友達合力促成國內永續供應鏈金融合作案首例，由北富銀提供達到永續指標的友達供應商優惠融資利率，以鼓勵企業夥伴積極落實永續。
同年，北富銀亦將永續影響力推及國際舞台，完成中租控股旗下越南子公司仲利國際租賃「社會責任貸款」聯貸案，該案為台、越兩地「首件」符合國際標準的社會責任貸款聯貸案；2023年更將觸角擴展至印度，統籌主辦印度國家銀行五年期10億美元「社會責任貸款」聯貸案，創下國際聯貸市場上，銀行為借款人且由台資銀行擔任管理銀行的「最大」金額聯貸案，且獲得日本、中東等24家銀行熱烈迴響，超額認購。
北富銀責任金融屢創新成績，社會關懷的推動也有二大創舉。第一個創舉為率銀行業之先，2021年與台灣手語翻譯協會合作，於全台分行推出「雙軌手語翻譯服務」，協助聽語障人士更易理解金融服務內容，至目前為止已逾20家金融機構仿效，雙軌手語翻譯成為銀行必備服務。隔年，北富銀啟動一系列視障友善金融服務優化行動，製作「品牌識別貼紙」、「簽名板暨閱讀輔助工具」，免費提供視障客戶與視障團體索取，使其簽名書寫、閱讀更方便，至今已發出逾2,500片，並有7個視障團體受惠。
第二個創舉為北富銀首創身心障礙學生的銀行建教合作模式。2021年北富銀與臺北市立松山家商合作「羽翼分行」計畫，發展身心障礙學生適才適性的金融就業培訓教材，並遴選四家「職場共融分行」提供學生實習，第一期培訓18名學生，目前已有2名學生分別獲聘為分行行員及助理引導員。另外，北富銀亦將金融理財教育推廣至聽語障、視障學童，2022年「小富翁理財營」首度開辦聽語障兒童專場，同時也與台北啟明學校共同開發視障兒童專屬的金融知識教材，嘉惠逾百名學童。
北富銀以永續金融領航者為目標，對外持續以創新行動方案攜手企業、社會團體共同落實ESG，對內透過「永續發展執行小組」，由總經理領航，動員全公司的力量，將永續發展融入日常、化為員工DNA，期能集更多眾人之力，持續擴大永續影響力。