暢玩大稻埕夏日節 台北凱達每房2,699元起

帶有著懷舊文青氣息的大稻埕已成了不少人假日放風的好去處， 而每年情人節聞名的大稻埕煙火更是震撼級視覺享受， 今年則是首度升級成連續51天的「2023大稻埕夏日節」活動， 於7月1日開跑，一路進行至8月20日， 不但天天有精彩主題活動，每週三晚間還會施放中低空煙火，8月2 0日更有大型煙火展演。迎接這波夏季浪漫盛事，台北凱達大飯店於 大稻埕夏日節活動期間推出住房與餐飲優惠，平日每房只要2, 699元起，每周三中低空煙火之夜再享百宴自助餐廳8折優惠。 今年暑假一起體驗大稻埕盛夏慶典的魅力！

距離大稻埕15分鐘車程的台北凱達大飯店於「2023大稻埕夏日 節」期間推出「夏樂大稻埕」住房專案，平日每房2,699元起， 入住贈送「國立臺灣博物館四館聯票」，讓今年暑假除了暢玩大稻埕 ，還能享受拍照、尋寶的藝文知性之旅！為在8月20日施放大型煙 火展演的當天浪漫迎七夕，擁有許多可以觀看大稻埕煙火房型的台北 凱達大飯店限量推出「璀璨夏日住房專案」，每房3,699元起， 躺著看璀璨花火不是夢！原價22,800元豪華套房，除有獨立客 廳、寬敞臥室以及頂級衛浴搭配景觀泡澡浴缸，還有全景落地窗完美 直擊燦爛花火的浪漫展演，專案優惠每房只要9,999元。想觀賞 夢幻度爆表的燦爛煙火、又不想要人擠人，記得提早來「 台北凱達大飯店」卡位！

此外，配合每周三的中低空煙火之夜， 百宴自助餐廳亦同步於周三午晚餐期推出8折優惠同慶，每位只要9 72元起，體驗美食美景雙享受！今年夏天百宴自助餐廳推出一系列 「夏日祭」美食盛宴，包含了豐盛的海鮮冷盤搭配柏克金啤酒、 多款以水果入菜的創意料理、清新風味的盛夏時蔬、「 台灣復古懷舊冰菓室」的沁涼冰品、季節限定的芒果系列甜點…等， 不僅視覺感官繽紛多彩，同時激起了夏日味蕾。家宴中餐廳也趁勢推 出酸香回甘的「檸檬番茄石斑魚套組」，基底以牛番茄與屏東盛產檸 檬、台南西瓜綿一同熬煮， 放入低溫熟成的石斑魚，吸飽精華湯汁的魚片，口感細緻、鮮嫩， 最後搭配主廚精心研發的川味前菜與美味精緻的招牌小點， 讓人回味無窮！雙人份套組每份只要1,680元。

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