Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 社會

喧騰兩年多 爭議聲中過關 NCC批准鏡電視上架台灣86台

By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/28 16:05
鏡電視從2022年1月取得國家通訊傳播委員會 （NCC）新聞台執照已超過500天，2023年6月28日終於審議通過，上架有線電視系統86頻...

鏡電視從2022年1月取得國家通訊傳播委員會 （NCC）新聞台執照已超過500天，2023年6月28日終於審議通過，上架有線電視系統86頻... (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）鏡電視從2019年申請設立至今，鬧出多番爭議，國家通訊傳播委員會（NCC）今（28）日終於審議通過，鏡電視可上架中嘉、凱擘、台固等32個有線電視系統的86頻道，最快7月中旬得以收看。

NCC共有7名委員，根據中央社，副主委翁柏宗迴避，6名委員進行決議，以2人棄權、4人同意，通過鏡電視上架。

NCC主秘黃文哲透露，二人棄權的原因是，今天委員提出多項疑問，鏡電視董事長鄭優雖已說明，但委員認為，並未從說明內容中，「得到通過或是不通過的心證」，因此決定棄權。

中央社引述黃文哲說法，委員對鏡電視財務問題表達關切，但鏡電視稱坦言必須上架後才能正常營運。「這是雞生蛋、蛋生雞的問題。」NCC官員補充，鏡電視承諾，若上架案通過，會於1個月內增資至30億元。

NCC要求鏡電視於處分送達之次日起一個月內將切結書陳報NCC，本次處分始生效力。公司全體股東須切結以下內容：「股東除以股份之全部或一部交付信託外，並無以其股份之全部或一部轉讓於他人情形」。NCC亦確認鏡電視董事長為鄭優、總經理為蔡滄波。

鏡電視自2019年籌設、2022年1月取得執照以來，即涉入高層特殊待遇（前董座裴偉稱是「總統的旨意」）；董事長如大風吹換了四任（陳建平、李永豐、楊雅喆、鄭優）；與精鏡傳媒牽扯不清鬧經營惡鬥等爭議，如今審議通過，遭在野批強渡關山。

獲准上架86台後，鏡電視發出聲明

對於鏡新聞秉持專業努力不懈的全體同仁、堅持理念的投資股東與經營團隊，以及社會各界的關心指教，本公司特此致上誠摯的謝忱。今日審查過程中仍有少數立委前往抗議，企圖干擾審查，本公司要再次表示譴責，對於國家通訊傳播委員會不懼外力干擾，堅持依法行政，本公司則表示感佩。

喧騰兩年多 爭議聲中過關 NCC批准鏡電視上架台灣86台
NCC審查鏡電視案，國民黨立委阻撓（圖／中央社）

喧騰兩年多 爭議聲中過關 NCC批准鏡電視上架台灣86台
NCC於6月28日以4比0的票數通過鏡電視上架86頻道案，NCC主秘黃文哲（右2）指出，考量此案爭議頗多，NCC附帶條件，要求鏡電視8大股東須簽不賣股、不找人頭的切結書。
台灣
鏡電視
精鏡傳媒
NCC
國家通訊傳播委員會
審議
惡鬥

相關新聞

美國眾院軍委會議員團訪問台灣 就台美關係、區域情勢交換意見
美國眾院軍委會議員團訪問台灣 就台美關係、區域情勢交換意見
2023/06/28 10:50
【台灣Me Too一次看】【學界篇】
【台灣Me Too一次看】【學界篇】
2023/06/27 18:59
台灣漢光演習 7/26首次桃園機場反空降操演
台灣漢光演習 7/26首次桃園機場反空降操演
2023/06/27 17:41
台灣少子化嚴重 台中常春藤高中推「睡衣班」搶學生
台灣少子化嚴重 台中常春藤高中推「睡衣班」搶學生
2023/06/27 15:16
【2024台灣總統大選】柯文哲無意當郭台銘副手 透露法務部長人選
【2024台灣總統大選】柯文哲無意當郭台銘副手 透露法務部長人選
2023/06/26 14:47

更新時間 : 2023-06-28 20:04 GMT+08:00

最受歡迎

(更新)【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】
(更新)【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】
(不斷更新)【台灣Me Too一次看】羅生門！大牙爆陳建州意圖性侵被求償千萬 李伊妍願與廖峻一同測謊
(不斷更新)【台灣Me Too一次看】羅生門！大牙爆陳建州意圖性侵被求償千萬 李伊妍願與廖峻一同測謊
【台灣Me Too一次看】【學界篇】
【台灣Me Too一次看】【學界篇】
愛家形象毀！台灣國際知名小提琴家再傳性騷　林昭亮讚大提琴家胸部大可以摸嗎？
愛家形象毀！台灣國際知名小提琴家再傳性騷　林昭亮讚大提琴家胸部大可以摸嗎？
【台灣Me Too】網紅踢爆NONO已婚生女還在車上、身障廁所性侵多人 受害者近20人
【台灣Me Too】網紅踢爆NONO已婚生女還在車上、身障廁所性侵多人 受害者近20人
(更新)【台灣Me Too一次看】【政界篇】
(更新)【台灣Me Too一次看】【政界篇】
（黃子佼神隱後首度回應）【台灣Me Too】車上強吻、飯店拍裸照 黃子佼認錯扯13藝人下水 自殘送醫已返家
（黃子佼神隱後首度回應）【台灣Me Too】車上強吻、飯店拍裸照 黃子佼認錯扯13藝人下水 自殘送醫已返家
台灣夯劇男星黃健瑋不認性侵缺席北影　受害者崩潰服藥尋短
台灣夯劇男星黃健瑋不認性侵缺席北影　受害者崩潰服藥尋短
【瓦格納24小時+後續更新】普里格津行蹤成謎 俄國防部長現身西部軍區
【瓦格納24小時+後續更新】普里格津行蹤成謎 俄國防部長現身西部軍區
〈投資理財〉台灣生技產業花開枝散 這六家值得耐心等待
〈投資理財〉台灣生技產業花開枝散 這六家值得耐心等待