喧騰兩年多 爭議聲中過關 NCC批准鏡電視上架台灣86台

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）鏡電視從2019年申請設立至今，鬧出多番爭議，國家通訊傳播委員會（NCC）今（28）日終於審議通過，鏡電視可上架中嘉、凱擘、台固等32個有線電視系統的86頻道，最快7月中旬得以收看。

NCC共有7名委員，根據中央社，副主委翁柏宗迴避，6名委員進行決議，以2人棄權、4人同意，通過鏡電視上架。

NCC主秘黃文哲透露，二人棄權的原因是，今天委員提出多項疑問，鏡電視董事長鄭優雖已說明，但委員認為，並未從說明內容中，「得到通過或是不通過的心證」，因此決定棄權。

中央社引述黃文哲說法，委員對鏡電視財務問題表達關切，但鏡電視稱坦言必須上架後才能正常營運。「這是雞生蛋、蛋生雞的問題。」NCC官員補充，鏡電視承諾，若上架案通過，會於1個月內增資至30億元。

NCC要求鏡電視於處分送達之次日起一個月內將切結書陳報NCC，本次處分始生效力。公司全體股東須切結以下內容：「股東除以股份之全部或一部交付信託外，並無以其股份之全部或一部轉讓於他人情形」。NCC亦確認鏡電視董事長為鄭優、總經理為蔡滄波。

鏡電視自2019年籌設、2022年1月取得執照以來，即涉入高層特殊待遇（前董座裴偉稱是「總統的旨意」）；董事長如大風吹換了四任（陳建平、李永豐、楊雅喆、鄭優）；與精鏡傳媒牽扯不清鬧經營惡鬥等爭議，如今審議通過，遭在野批強渡關山。

獲准上架86台後，鏡電視發出聲明：

對於鏡新聞秉持專業努力不懈的全體同仁、堅持理念的投資股東與經營團隊，以及社會各界的關心指教，本公司特此致上誠摯的謝忱。今日審查過程中仍有少數立委前往抗議，企圖干擾審查，本公司要再次表示譴責，對於國家通訊傳播委員會不懼外力干擾，堅持依法行政，本公司則表示感佩。



NCC審查鏡電視案，國民黨立委阻撓（圖／中央社）



NCC於6月28日以4比0的票數通過鏡電視上架86頻道案，NCC主秘黃文哲（右2）指出，考量此案爭議頗多，NCC附帶條件，要求鏡電視8大股東須簽不賣股、不找人頭的切結書。