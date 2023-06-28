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南韓「統一年齡計算方式」正式上路　韓國人今日起最多可年輕兩歲

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/28 15:47
南韓27日起正式統一年齡計算方式，以國際通用方式（周歲）計算（圖／ <a href="https://unsplash.com/photos/qjsmpf0aO48?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Unsplash</a>＿ <a href="https://unsplash.com/es/@nardly?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Daniel Bernard</a>）

南韓27日起正式統一年齡計算方式，以國際通用方式（周歲）計算（圖／ Unsplash＿ Daniel Bernard

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓「統一年齡計算方式」政策自27日起正式上路，韓國人往後可年輕最多兩歲。

南韓年齡計算方式原有三種，分別為「虛歲」（세는 나이）、「周歲」（만세，南韓稱滿歲）及「年歲」（연세），在日常生活、刑法、民法、醫療、兵役法等中各自有不同的算法，不僅造成民眾混亂，也造成社會成本的增加。

對此，南韓總統尹錫悅因此在競選總統時就提出，上任後將統一年齡計算方式，去年9月政府所進行的民意調查也顯示，有逾80%的人表示同意，此一修法案也在去年12月通過，並在本月27日正式上路，未來將採用國際通用計算方式。

南韓的日常生活中原習慣使用「虛歲」，即小孩一出生即為一歲，到了隔年1月1日則為兩歲，但往後將改為國際通用計算方式「周歲」，任何法令、合約、公文也是如此。

韓媒YTN報導，因考慮到現行管理上的困難，入學年齡、酒類及香菸購買、兵役義務、公務員考試等，目前不受到規範，仍以原計算方式進行。

南韓法制部處長李完奎（音譯）表示，剩下的部分會先進行試行，經過一定的時間後，若確認以滿歲（周歲）方式進行也沒問題的話，也將統一更改為滿歲。

李完奎也說道，政府預計未來因年齡計算而引發的法律糾紛、投訴及社會混亂將大大地減少。

為了不清楚如何計算的民眾，南韓搜尋引擎NAVER還提供了年齡計算機，只要放上自己的出生年月日，網站將計算出「滿歲」以及「虛歲」各為幾歲。

南韓「統一年齡計算方式」正式上路　韓國人今日起最多可年輕兩歲
南韓NAVER網站年齡計算機（圖／截自NAVER）
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