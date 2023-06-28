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偷吃人夫！台灣美女總統府發言人閃辭遭告　腥夫撇清未有親密行為

兩人使用「聖母峰」作為親密暗號，Kolas哄只讓你攻頂

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/28 15:17
政院發言人Kolas Yotaka偷吃人夫  今（28）日請辭獲准。（圖翻攝自行政院官網）

政院發言人Kolas Yotaka偷吃人夫  今（28）日請辭獲准。（圖翻攝自行政院官網）

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)總統府發言人谷辣斯·尤達卡Kolas Yotaka 今（28）日請辭獲准。

《鏡週刊》報導，Kolas遭週刊爆料與去年競選花蓮縣長期間，負責保護她的已婚隨扈李世勳發生不倫戀，Kolas去年選舉失利後回任府發言人，仍經常往返台北、花蓮兩地，並與歸建員警勤務的李男在花蓮共築愛巢，兩人露骨對話遭李妻發現，49歲的Kolas被一狀告上法庭求償百萬，李妻與丈夫對質男方一度以死相逼。

李妻去年底察覺丈夫行為有異後開始默默蒐證，驚見Kolas算好排卵期和自己丈夫積極做人，甚至已幫他們尚未出生的寶寶命名為Lucy，更別提會互說我愛你，這才發現自己綠光罩頂怒告Kolas侵害配偶權，並附上156頁的LINE對話紀錄為證。

Kolas今日向總統府請辭獲准，並火速刪光社群媒體內容、關閉私訊功能後，發布貼文怒批實情被周刊剪輯誇大，更撇清她不知道對方已婚，「我並不知道對方婚姻的真實狀況，也從未有踰矩或親密的行為。我與李先生已經沒有聯繫，並要向所有被波及的當事人、家人致歉，真相會被釐清。」

李世勳今日於社群媒體透露長年和妻子有摩擦，隨時處於情緒崩潰狀態，更指出李妻同意要離婚卻反反覆覆，但他沒有讓Kolas知道，才釀成今天的風波，他強調，「我對Kolas的期待與想像，僅只於對話，感謝她的包容，我們從未有過任何親密行為，並未如週刊所述。」

Kolas舊漢名葉冠伶，出生於新竹市的阿美族人，於台中女中畢業，擁有東海大學社會學碩士學位，曾任桃園市政府原住民族行政局局長、民視記者、原住民族電視台主播等要職。

ETtoday報導，花蓮縣警局透露，李世勳於2023年5月29日派任至吉安分局月眉派出所巡佐兼所長職務，目前已婚育有2子。
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