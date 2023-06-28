克林姆遺作《執扇的女子》刷新歐洲藝術品拍賣紀錄 近34億台幣落槌

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）奧地利象徵主義畫家古斯塔夫・克林姆（Gustav Klimt）的遺作《執扇的女子》（Lady with a Fan），27日在倫敦蘇富比（Sotheby’ s）拍賣會拍出8,530萬英鎊（新台幣33億7,960萬元）的金額，創下歐洲藝術品的拍賣最高價，也刷新他個人紀錄。

根據蘇富比，克林姆於1918年因染上流感不幸過世，這幅油彩是其工作室中最後的兩幅繪畫，蘇富比稱之為「大師最終傑作」。競標進行了10分鐘，最後由香港買家標下，身分不明。金額超過了他的《白樺林》（Birch Forest），去年以1.046億美元（新台幣32.6億元）落槌。

克林姆於1917年著手創作《執扇的女子》，精湛呈現了他標誌性的、濃濃的裝飾性風格。一如其他作品，這幅畫反映了他對東亞文化的著迷，許多元素都帶有亞洲元素，如扇子、鳳凰、蓮花意象。背景的扁平風，也有種日本版畫的況味。

蘇富比指出，這幅肖像的美與感性，全都在細節裡了。藍與粉色的點點筆觸，提亮了畫中女子的膚色，纖羽般的眼睫、噘起的唇，讓臉部更鮮活了起來。

克林姆幾幅知名畫作，如舉世聞名的《吻》（The Kiss），都是他早期黃金時期的作品，添加了金箔，泛著一片金黃色的瑰麗氣息。此一時期約於1910年代結束，而《執扇的女子》正是克林姆巔峰時期所繪，充滿實驗性風格，突破自我框架，亦是對純然之美的極致禮讚。

特別的是，這幅畫3.3呎見方，異於他幅作品，也非客人委託，很可能是克林姆的自娛之作。本畫起先是由他的友人、客人維也納實業家Erwin Böhle所擁有，後由藝術收藏者Rudolf Leopold購得，其家人再於1994年在蘇富比以1,160萬美元拍出，當時也創下了克林姆的拍賣紀錄。

CNN報導，20年來克林姆的畫作價值水漲船高，躋身億元（美元單位）身價。檯面上的交易已萬金難求，據傳檯面下的金額更令人咋舌。根據金融時報，俄國富豪Dmitry Rybolovlev與藝術掮客Yves Bouvier曾鬧上法庭，法庭文件顯示，這名富豪以1.838億美元（新台幣57.2億元）的天價，收購了克林姆的《水中精靈二》（Water Serpents II）油畫。



克林姆畫作《執扇的女子》（圖／美聯社）