鼓勵台灣學童力行環保綠生活　第4屆環境地圖創作大賽徵選活動開跑

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）由環保署與教育部共同合辦「第4屆環境地圖創作大賽」徵選活動， 今（2023）年配合淨零轉型政策新增特別獎，總獎勵價值高達新臺幣20萬元，鼓勵國小同學、親子、師生一同踏出家門， 創作出屬於自己獨一無二的環境地圖，徵選活動報名自即日（6/ 28）起至12月1日止，開放全國國小2至6年級學生組隊報名。

環境地圖創作大賽徵選活動至今已辦理3屆，前3屆獲得熱烈迴響， 兩組別共徵得538件作品，環保署表示，今年持續辦理第4屆， 徵選對象為全國國小2至6年級學生，分為「中年級組」（今年9月 起為2、3、4年級之學生）及「高年級組」（今年9月起為5、6 年級之學生），並可以跨校組隊參加，不同年齡層的孩童可相互交流環境議題，透過親子、師生一同出發 觀察自身環境，讓環境議題更加融入於日常生活中，並呈現於創意地 圖當中。

環境地圖徵選作品需融入環境教育5大學習主題，包含「環境倫理」 、「永續發展」、「氣候變遷」、「災害防救」及「 能源資源永續利用」，同時搭配環境地圖說明書製作，讓參賽學生呈 現地圖創作的動機與意義，並對於自身環境擁有更多反思及關懷。

環保署說明，這次徵選活動總獎勵價值高達新臺幣20萬元，「中年級組」與「 高年級組」各取前3名、佳作5名及入選獎2組別共50名，第1名 可獲得3萬元現金禮券，同時結合淨零轉型政策， 今年增設了「淨零轉型」特別獎各組取2名，只要繪製內容是以「 氣候變遷」或「能源資源永續利用」為主題，都有機會獲得特別獎， 鼓勵學童瞭解政策進而參與政策，力行環保綠生活，亦讓我們從孩子們的觀察角度及內心世界，以不同視角認識台灣的各個角落。

為讓學童、家長及老師進一步瞭解徵選活動內容，於今年7月至11 月間特別規劃系列推廣活動，安排了親子說明會、培力工作坊以及第 3屆得獎作品之展覽， 除了在有趣的闖關遊戲中瞭解淨零政策及徵選活動， 同時還可以近距離接觸獲獎團隊，實地走訪環境地圖的真實場域， 環保署期望透過展覽讓更多親子與民眾感受學童豐沛的創作能量， 並從中瞭解學童創作理念、主題設定、環境踏查等過程， 培養對於環境地圖製作基礎之認識及啟發， 徵選辦法及相關活動資訊可於活動網站查詢。

網紅四寶媽邱鈺婷及女兒邱子芯至現場分享淨零轉型特別獎繪圖點子。(照片由環保署提供)