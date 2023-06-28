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韓中往返旅客減少　韓航空公司暫停部分航線　中國官媒：南韓政府態度消極導致

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/28 12:30
大韓航空8月至10月將暫停部分韓中航線（圖／美聯社）

大韓航空8月至10月將暫停部分韓中航線（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）因往返南韓及中國的航線旅客減少，韓籍航空公司決定暫時中斷部分航線，中國官方媒體對此表達不滿，稱南韓對於與中國之間關係的改善表現消極。

韓聯社報導，中國官媒環球時報稱，南韓根據市場因素調整了航空路線，而這是因為南韓政府沒有表現出欲與中國改善關係的意志，讓航空公司無法確信旅客需求的增加。

中國社會科學院研究員董向榮向環球時報表示，因市場需求減少，航空公司為減少支出而中斷航線為合理的，但他主張，乘客變少的原由分明是有「政治因素」。

南韓總統尹錫悅於4月接受路透社採訪時說，南韓反對以武力改變台海現狀，董向榮認為，尹錫悅未表明「一個中國」的原則，導致兩國關係緊張，也讓韓中旅客需求減少。

董向榮也主張，南韓政府沒有表現出任何恢復中韓關係的意志和行動，南韓親美、親日路線的外交政策，將導致與中國及俄羅斯的關係惡化，以及朝鮮半島局勢緊張。

另外他也批評道，韓國已經成了沒有魅力的旅遊地，韓國商品的人氣也不如從前，因此很難再看到中國遊客湧入韓國免稅店或旅遊景點的場景了。

韓聯社報導指出，環球時報將重點放在市場需求減少，韓籍航空公司中斷航線，但未提及中國當局從今年年初開始，開放中國國民至泰國、印尼、尼泊爾、越南等60多個國家進行團體旅遊，卻未將南韓列入其中。

另外，雖然部分航線暫停，但另外還有其他航線恢復及增加，整體航班數也將增加或維持相同。

大韓航空將於8月至10月暫停「金浦－廈門」及「金浦－北京」航線，但將恢復「仁川－長沙」及「仁川－威海」航線，韓中航線的航班從本月每週95班增加到下個月每週124班；韓亞航空也將從下個月暫停「金浦－北京」及「仁川－深圳」航線，但韓中航線6月至8月運行次數也將維持在每週85班。
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