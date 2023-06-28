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AI浪潮下的道德式微？兒童性虐合成影像氾濫成災

By 李朝儀, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/28 15:29
AI衍生許多議題踰越道德，法律卻尚未界定犯罪與否。（圖／pexels)

AI衍生許多議題踰越道德，法律卻尚未界定犯罪與否。（圖／pexels)

（台灣英文新聞／李朝儀　綜合外電報導）AI崛起卻也引發亂象，近來更被應用於創造兒童性虐影像，並透過主流內容共享網站的付費帳戶傳播。

BBC報導，部分人士透過付費訂閱主流內容共享網站（如Patreon）帳戶，來獲取AI合成的兒童性虐圖像。

自由記者Octavia Sheepshanks經過數月的調查指出，自AI生成圖像成為可能後，就出現這種浪潮，「不僅是非常年輕的女孩，他們（戀童癖者）談論的是幼兒。」

她發現，這些戀童癖創作者似乎在以「工業規模」製作兒童性虐圖像，他們甚至口出狂言，「目標是每個月至少製作1000張圖像。」

這些兒童性虐影像製作者是使用名為Stable Diffusion的開源軟件，該軟體可以透過深度文字學習生成圖像。

Patreon表示，對網站中此類圖像採取「零容忍」政策。英國國家警察局長委員會（National Police Chief's Council）指出，部分平台賺取「巨額利潤」卻不承擔「道德責任」，這是「令人憤怒的」。

在英國，由AI生成的兒童性虐「偽圖像」與真實影像，擁有、發布、轉讓都是非法的。國家警察局長委員會兒童保護相關負責人克里奇利（Ian Critchley）表示，「合成影像中沒有刻畫真實的兒童，所以沒有人受到傷害，」這種想法是錯誤的。

克里奇利警告道，戀童癖者可以「沿著這種犯罪的尺度，從思想，到合成，到實際虐待活生生的兒童。」

報導指出，兒童性虐圖像正通過三個階段散布：透過AI軟體生成圖像，在圖像分享網站平台如Pixiv上推廣，藉由連結導向在Patreon等網站上付費觀看的露骨的圖片。

Pixiv網站於日本架設，在當地分享兒童性愛漫畫或圖像並不違法，因此兒童性虐創作者利用該網站的群組、標籤來宣傳作品。

Pixiv用戶在個別圖片中表明對兒童有「性趣」，一些用戶甚至提出，可以提供非AI生成的性虐圖像跟影片。

Sheepshanks指出，在這些成員可能高達100名的群組中，人們會分享資源，像是「哦，這裡有個真實影像的連接」，「最可怕的是，我甚至都不知道有這樣的文字描述存在。」

Pixiv的一位發言人表示，該平台相當重視此問題，並在5月31日時表示，已經禁止所有涉及位成年人性內容的寫真。該公司也強調，已主動加強監測系統，並分配大量資源來應對AI衍生問題。
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