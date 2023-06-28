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美國眾院軍委會議員團訪問台灣 就台美關係、區域情勢交換意見

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/28 10:50
左起：莫伊蘭眾議員、帕爾馬議員、加拉曼帝眾議員、史密斯眾議員、外交部北美司副司長馬博元、羅傑斯主席、饒澤眾議員、柯特尼眾議員、米爾斯眾議員...

左起：莫伊蘭眾議員、帕爾馬議員、加拉曼帝眾議員、史密斯眾議員、外交部北美司副司長馬博元、羅傑斯主席、饒澤眾議員、柯特尼眾議員、米爾斯眾議員...

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）美國眾議院軍事委員會訪團27日搭美國行政專機抵台進行三天訪問，一行人將晉見總統蔡英文，討論台美關係、安全與貿易等重要議題。

根據外交部，訪團由美國聯邦眾議院軍事委員會主席羅傑斯（Mike Rogers, R-AL）率領，成員共9位議員，是近年規模最大的美國國會議員訪問團。

成員包括：軍委會民主黨首席議員史密斯（Adam Smith, D-WA）、軍委會海權小組民主黨首席議員柯特尼（Joe Courtney, D-CT）、軍委會戰備小組民主黨首席議員加拉曼帝（John Garamendi, D-CA）、聯邦眾議員德田（Jill Tokuda, D-HI）、聯邦眾議員饒澤（David Rouzer, R-NC）、聯邦眾議員帕爾馬（Gary Palmer, R-AL）、聯邦眾議員莫伊蘭（James Moylan, R-GU）、聯邦眾議員米爾斯（Cory Mills, R-FL）等。

訪團除了晉見蔡英文總統，也將接受外交部長吳釗燮款宴。外交部指出，這是眾院軍事委員會近年來首度由主席及首席議員聯袂組團來訪，成員涵蓋該委員會及下屬重要小組的兩黨領袖議員，陣容堅強。

羅傑斯向來友台，與史密斯首席議員都是眾院「國會台灣連線」成員，舉凡近年支持強化台美安全關係的各項倡議，都可看到兩位議員及其他團員力挺的身影。

外交部指出，值此全球及區域安全情勢受到威權擴張威脅、中國持續企圖片面改變現狀之際，美國國會兩院軍事、外交、撥款等委員會領導階層陸續籌組重量級訪團來台，充分彰顯對台灣跨黨派的堅定支持，及對印太區域和平穩定繁榮的高度重視與承諾。
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