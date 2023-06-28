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嘉惠台灣原民部落產業發展　花蓮場開發山胡椒繁殖技術

花蓮場表示，山胡椒果實帶有檸檬、胡椒及松柏的香氣，屬於台灣原生的特色香辛料植物，泰雅族將山胡椒稱為「馬告(Makauy)」，紅葉部落的太魯閣族則稱之為「瑪格麗Mqrig」。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/28 11:17
山胡椒於初夏開始結果。（照片由花改場提供）

山胡椒於初夏開始結果。（照片由花改場提供）

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）部落風味餐少不了山胡椒這一味，行政院農業委員會花蓮區農業改良場今(28)日表示，他們利用物理方法搭配化學物質處理山胡椒種子，成功將發芽率提升至70%，同時找出適合山胡椒生長的配方介質，讓山胡椒可溫室育苗，繁殖與栽培技術可立即技轉給業者。

花蓮場表示，5月是山胡椒開花的季節，花蓮縣萬榮鄉紅葉部落的山胡椒花傳來淡雅的香氣，且陸續結出綠色的果實，可以預期今年7、8月時將有豐盛的果實收成。山胡椒果實帶有檸檬、胡椒及松柏的香氣，屬於台灣原生的特色香辛料植物，泰雅族將山胡椒稱為「馬告(Makauy)」，紅葉部落的太魯閣族則稱之為「瑪格麗Mqrig」。

花蓮場指出，山胡椒的料理深受消費者喜愛，部落風味餐絕對少不了這一味。然而，紅葉部落的山胡椒產業存在種苗供應短缺的問題。一般情況下，山胡椒定植2至3年後開始產出果實，結果3至5年後植株開始老化、結果量下降，農民即會進行更新種植。惟山胡椒種子在天然情況下僅有10%的發芽率，如農民有山胡椒的種植需求，大多使用燒墾的方式，砍伐箭竹或其他雜木林，整地過後再以火耕的方式處理，約一個月後即可發現野生的山胡椒實生苗。

花蓮場強調，此種野採的方式，無法確定出苗率，且有破壞山林的疑慮。

花蓮場自2018年開始，即與部落合作發展山胡椒種子催芽及育苗技術，經過多年的研究試驗證實，使用物理方法配合化學方式打破種子休眠，可將山胡椒種子發芽率由10%提升至70%，可大量繁殖種苗。同時，該場研究找出適合山胡椒生長的配方介質，使山胡椒可以離開產地於溫室育苗，以因應市場需求及林地復育。除了作為香料使用，山胡椒的葉片、花、果實甚至樹皮皆可提煉精油，具有驅蚊防蟲、除臭防霉、抗菌等效果，可使用於化妝品產業甚至藥用，極有潛力開發各式各樣的商品。

花蓮場希望，讓台灣的山胡椒產業發展像它的泰雅語「馬告」一樣「綿延繁衍，充滿生機」。目前甫通過農委會「山胡椒繁殖與栽培技術」技轉案審議，可立即技轉給業者生產山胡椒種苗，相關文件可至該場的網站下載申請。

嘉惠台灣原民部落產業發展　花蓮場開發山胡椒繁殖技術

栽培介質對山胡椒幼苗的生育影響相當顯著，右邊為使用花蓮農改場配方介質生育良好，左邊為對照組葉色淡綠且生長勢較差。（照片由花改場提供）
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