普里格津抵白俄北約國警戒 盧卡申柯解密關鍵電話：阻止普丁「摧毀」瓦格納

(台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）瓦格納傭兵組織劍指莫斯科24小時內戲劇落幕，幕後推手白俄羅斯總統盧卡申科證實，普里格津已在白俄境內，並將提供廢棄基地重組瓦格納軍團，立陶宛等鄰國認為這將帶來麻煩與危險。

【瓦格納24小時+後續更新】普里格津行蹤成謎 俄國防部長現身西部軍區

BBC報導，自普里格津24日晚間被拍到乘車離開頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）後，行蹤成謎。BlackSky衛星影像顯示，其私人飛機27日被曝光前往白俄羅斯首都明斯克（Minsk）的空軍基地。

盧卡申科（Alexander Lukashenko）表示，若瓦格納傭兵想要跟隨他們的領導人，將會得到一個廢棄的軍事基地做為據點，「這裡有圍牆，什麼都有，可以搭起帳篷。」

根據協議，普里格津得到安全保證，俄羅斯針對瓦格納的刑事指控也被撤銷。莫斯科正準備將瓦格納的重型武器轉移回正規軍中，戰士們則被告知，可以與正規軍簽署合同、返鄉或前往白俄羅斯。

北約成員國波蘭、拉脫維亞及立陶宛發出警告，稱瓦格納軍團前往白俄，可能對鄰國帶來麻煩。立陶宛的一位總統顧問表示，這些傭兵很危險，因為他們可能參與破壞與滲透行動；立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）更表示，若瓦格納軍團布署在白俄，「所有鄰國都會面臨更大的危險。」德國更於近期宣佈，將於立國境內永久部署一隻4000人部隊，加以防範。

30分鐘關鍵電話 髒話滿天飛

CNN報導，盧卡申科聲稱，自己說服俄國總統普丁（Vladimir Putin）不要摧毀瓦格納軍團及其首領普里格津。

據白俄官媒報導，盧卡申科表示，「據我所知，最危險的事情不是當時的狀況，而是（行動）可能的發展與後果。」他也意識到「有一個嚴厲的決定－摧毀。我建議普丁不要著急，讓我們與普里格津，與他的指揮官們談談。」

普丁向盧卡申科抱怨「這沒有用，（普里格津）甚至不接電話，他不想跟任何人說話。」但盧卡申科設法連繫上普里格津，警告他，如果瓦格納的部隊繼續向莫斯科前進，他將被「像蟲子一樣碾碎。」

「我們在第一輪30分鐘內用髒話交談。單獨的。髒話（我後來分析了一下）是正常詞彙的10倍，」盧卡申科透露與普里格津的對話內容，並補充道，「當然，他提前道歉了，並開始用這些髒話告訴我一切。」

克里姆林宮認為，魯卡申科幫助緩和了局勢，儘管這位中間人對事件的描述並未得到普丁或普里格津的證實。