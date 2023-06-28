羅馬競技場牆上刻字留念引公憤 義大利全力捉拿遊客【影】

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）羅馬競技場（The Colosseum）是義大利知名古遺跡，但竟有遊客在光天化日之下在上頭刻字，過程還被拍了下來，此舉激怒文化與觀光部，矢言全力緝凶，男子恐面臨重罰。

美聯社報導，一名身穿淺藍花上衣的男子，在競技場一面牆上刻下了他與女友的名字「Ivan+Haley 23」，當時旁邊站著一名女子。路過的美國觀光客勒茲（Ryan Lutz）看不下去，拍了下來，並將影片上傳社群軟體。網友譁然，事件也引起了義大利媒體關注。

來自加州的背包客勒茲表示，23日結束導覽行程後，就看到男子在眾目睽睽之下刻字，他驚得說不出話來。除了拿出手機拍攝，他更上前質問對方，「不是吧，你認真？然後他竟然就對我笑了笑。」

義大利文化部長桑朱利亞諾（Gennaro Sangiuliano）指出，在有著2千年歷史的古蹟上刻字是嚴重的、極不文明的行徑，有關當局會設法將男子繩之以法。

義大利媒體ANSA報導，這已是今年以來第四回羅馬競技場出現塗鴉、毀損行徑，男子將面臨15,000美元（新台幣46.5萬元）的罰款及最高5年刑期。2014年，一名俄國遊客在羅馬競技場牆上刻下一個字母「K」，就被判罰2萬歐元（新台幣68萬元）及4年緩刑。2015年，兩名美國觀光客也因在遺址上刻名字，被控加重損害罪。

義大利觀光遊說團體Federturismo指出，2023年即將迎來義大利史上單年訪客數最多的一年，甚至超越了疫情前（2019）的水準。