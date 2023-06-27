台北大稻埕夏日節7/1登場 煙火秀週週綻放、天天主題日享優惠等四大特色一次看

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）今年夏天台北重頭戲「大稻埕夏日節」，將於7月1日至8月20日在大稻埕碼頭、延平河濱公園盛大登場。台北市政府觀光傳播局表示，今年活動結合四大特色，包含「遊船燈飾妝點」、「7+1場精彩煙火秀」、「河濱燈飾串聯」及「天天主題日」，並與在地商圈、旅行社合作推出專屬優惠活動及街區、遊船行程，要將「不一樣的台北夏日時光」呈現給國內外遊客。

8場煙火週週放！ 水陸共賞絢爛燈火

觀傳局局長陳淑慧表示，今年大稻埕夏日節有別於往年單日活動，將點亮大稻埕長達51天，而往年最受期待的煙火秀，今年更加碼在活動期間「週週放」，每週三施放一場3分鐘主題煙火，8月20日則將施放8分鐘大型煙火秀，平日、假日都精彩，適逢暑假期間，邀請國內外旅客多多搭乘大眾運輸工具到台北遊玩。

觀傳局表示，活動啟動前，北市水利處已進行大稻埕碼頭周邊河段的疏濬工作，並經過北市消防局等行政團隊及藍色水路業者共同努力，在確保安全的前提下，民眾將首度有機會近距離搭乘藍色水路遊船觀賞煙火，以及水岸上燈飾倒映在水面的「燈燈相映」景致。

天天「主題日」！平日走逛大稻埕享優惠

觀傳局也介紹，今年「大稻埕夏日節」活動期間，每週一至週五設有「主題日」，分別為銀髮日、閨蜜日、情人日、上班族日及親子日，符合主題日對象的民眾，可獲得船票半價優惠（限額70位，依現場排隊為準），以及商圈限定優惠；另配合今年活動，藍色水路業者推出船票含微醺飲品或果汁搭配輕食，合作船家也加碼安排薩克斯風演出，為遊程增添風采。

此外，選擇岸上走逛的遊客，同樣能體驗大稻埕魔幻光影。觀傳局指出，今年特別邀請大稻埕在地團隊設計活動船隻裝飾燈及岸上光環境，民眾自大稻埕5號水門進入後，將有色彩斑斕的廣場展現眼前；往忠孝橋方向走，船舶停靠處的棧橋，則用燈光構築了璀璨的「光之棧道」，停靠碼頭的船舶也都妝點不同燈飾；延平河濱公園邊的樹林區，也特別設計了各式燈串垂掛樹梢，營造夜間森林的魔幻感，座椅區則用燈光打亮，讓民眾在夜間也能放心談天。

觀傳局也推薦，周邊商圈還推出不少響應活動，如疫情後首次復辦的「本草派對」、永樂廣場文創市集、台北地下街夏日浴衣祭，以及眾多攝影愛好者每年最期待的「2023大稻埕夏日節攝影比賽」等。

觀傳局還說，今年也與在地「島內散步」旅行社合作，推出精選大稻埕深度遊程，除可認識在地店家私房的地方故事與夜間限定的老街風貌，喜歡美食的遊客也可到大稻埕碼頭貨櫃市集，或鄰近寧夏夜市、延三觀光夜市，享受在地特色小吃。