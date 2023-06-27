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南韓家長不惜砸大錢送小孩補習　月均支出高於全家伙食費

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/27 19:15
南韓大學入學考試（圖／美聯社）

南韓大學入學考試（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）私教育文化在南韓社會中極為盛行，在近年少子化與通膨的影響下，南韓私教育費用支出卻能在去年創下新高，當局統計指出，在一個家庭中，小孩的平均一個月的補習費用甚至高過一家人的餐費，當局也為此提出未來擬將刪除難度過高的「殺手級考題」。

在南韓，學生出社會後，總是擠破頭地想進三星、LG等大企業中上班，因此學生從升上國中後，便開始著手準備升學考試，不僅學業成績，還會想辦法充實出缺勤、作品集、志工服務等，只要是能擠進南韓三大名校「SKY」，就可以說是就業保證。

「SKY」一詞廣泛使用於南韓社會，S代表著首爾大學、K為高麗大學、Y為延世大學，這也是韓劇「Sky Castle」劇名的由來，若有觀看韓劇「Sky Castle」及「浪漫速成班」，就可看出南韓家長對於補習班的狂熱程度，劇中看似誇張，但實際上卻是真實寫照。

家長為了讓小孩上一級講師的課，一大早到補習班前排隊報名，也不惜花大筆金錢在小孩的教育上，一些有權有勢的家長更會用盡手段事先拿到模擬考考題，在Sky Castle中以高薪聘請「升學協調員」的事也是實際存在。

此外，也會有許多家長為了讓小孩就讀名校或明星補習班，舉家遷移到學區附近，尤其是以補習班林立的首爾江南大峙洞，還因此帶動了該區的房價，每到補習班下課時間，交通也總會被接學生的家長擠得水洩不通。

韓媒中央日報報導，南韓首爾地區補習率高達84.3%，2019至2023年間少子化關係，首爾中小學學生減少6萬多人，但補習班卻僅減少18間，首爾內補習班間數高達2萬4284間，多過於咖啡廳的1萬7026間及便利商店的8597間。

韓聯社報導，根據南韓統計廳調查，將家庭收入分為五等，今年第一季度收入前20%、有滿13～18歲子女的第五等家庭中，小孩的課外補習費平均支出為114萬3千韓元（約2萬7千元台幣），佔據這些家庭平均支出653萬韓元（約15.5萬元台幣）的17.5%。

第四等至第一等家庭中，小孩的課外補習平均支出依序為84萬9千韓元（約2萬元台幣）、63萬6千韓元（約1.5萬元台幣）、51萬5千韓元（約1.2萬元台幣）及48萬2千韓元（約1.1萬元台幣），花費皆高於這些家庭的平均餐費及住宿費用支出，可見南韓社會對於小孩升學的重視程度。

統計指出，在私教育中花費最多的科目為英文。根據南韓教育部與統計廳共同調查，2022年小學至高中的學生，每個月平均英文課外輔導費用為12萬3千韓元（約3000台幣），其次為數學11萬6千韓元（約2766元台幣）、國文3萬4千韓元（約810元台幣）。
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