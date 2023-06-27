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君品酒店芒果界LV 「台東夏雪芒果盛宴」6/26誘人登場

主打台東縣精品級芒果 限期快閃一個月芒果控錯過再等明年

By 台灣英文新聞
2023/06/27 18:47
夏雪芒果奶酪
夏雪芒果黃金吐司捲

夏雪芒果奶酪

夏雪芒果黃金吐司捲

炎夏到來，芒果控準備開吃！雲朗觀光行政西點主廚王哲廷，今年主打嚴選來自台東、量少產季短，被譽為「芒果界LV」的夏雪芒果，分別以奶酪、慕斯蛋糕、吐司捲不同的甜點品項呈現，即日起至7月31日，於雲軒西餐廳點用任一春饗宴套餐皆可品嘗，亦可加價購享用，加購價格從360+10%元起。活動期間凡於頤宮中餐廳點用5,880＋10％元以上套餐，即可品嘗夏雪芒果鮮果半顆，另飯店亦販售新鮮夏雪芒果，每顆680＋10％元。

夏日芒果風味各有千秋，其中耗時多年培育出來的台灣獨有品種－「夏雪芒果」，集台灣最受歡迎的三種芒果優點於一身，同時具有土芒果的奔放香氣、愛文芒果的細緻果肉與金煌芒果的香甜優雅，外表金黃，酸甜比例極佳，更是唯一擁有專屬身分證的台灣芒果品種，如夏天降下的雪花般稀有而得名，這次受到行政西點主廚王哲廷青睞，選用全台有一半產量、專屬標章確保產地來源的台東縣夏雪芒果，打造限期一個月的「台東夏雪芒果盛宴」，芒果控千萬得把握，錯過得再等一年！

雲軒．三款夏雪芒果甜點

<夏雪芒果奶酪>加購售價 360＋10％元

以口感綿密滑順、奶香濃郁的義式奶酪為基底，主廚精心加入椰子酒提味，帶來些許夏日清爽風味，上層鋪滿三種鮮切熱帶水果－夏雪芒果、香蕉及鳳梨塊，與小火慢熬手工製成的夏雪芒果醬混合，可以同時品嘗到果醬濃縮的馥郁果香、又保有鮮切水果細緻果肉的多汁酸甜滋味，撒上薄荷葉，香氣迷人，一勺挖下去，滿口的夏日幸福！

<夏雪芒果慕斯>加購售價 540＋10％元

主廚將香氣濃郁、多汁甜美的夏雪芒果製成綿滑輕盈的慕斯，搭配苦甜巧克力海綿蛋糕，堪稱絕佳組合，上面除了豪邁鋪上大塊的夏雪芒果鮮果丁，還拌入清香迎人的檸檬馬鞭草凍，主廚絕妙一筆，為客人帶來清爽輕盈的尾韻，入口盈滿的夏雪芒果芬芳香氣、果肉甜美細緻，即刻喚醒盛夏中疲乏的味蕾。

<夏雪芒果黃金吐司捲>加購售價 360＋10％元

法國吐司的創意變奏曲，主廚將白吐司壓扁，抹入香草卡士達醬，夾入夏雪芒果鮮果捲起，而後沾取香甜的布蕾液，熱鍋油炸至外層微帶酥脆，再裹上香甜的肉桂糖，一口咬下，醇濃的奶香、芒果甜美的果香、肉桂香氣，交織迷人風味，芒果果肉細嫩甜美，與醇滑卡士達醬層疊出多層次口感，共奏一曲迷人的夏日樂曲！

更新時間 : 2023-06-27 23:26 GMT+08:00

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