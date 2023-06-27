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六福萬怡、六福居推大稻埕夏日節住房專案 享遊河體驗欣賞絢爛煙火秀

By 台灣英文新聞
2023/06/27 18:43
六福居城市景觀套房。
大稻埕夏日煙火河景

六福居城市景觀套房。

大稻埕夏日煙火河景

坐落四鐵共構、擁抱270度環繞山景的城市度假酒店台北六福萬怡酒店，及位在捷運中山站南西商圈的六福居公寓式酒店，均於即日起至8月19日推出「大稻埕夏日節」住房專案，搭配大稻埕遊河體驗門票與台北捷運一日暢遊票各2張，賓客可於夏日節期間向合作遊艇業者，自行預約航班至大稻埕碼頭搭乘遊艇，近距離觀賞大稻埕夏日節煙火秀，享受絢麗的台北夏日夜晚。

六福萬怡鄰近台北四獸山群，可於客房、餐廳遠眺環山繞景，享受城市度假酒店肆意悠閒的放鬆時刻，本次於「2023大稻埕夏日節」期間推出住房專案，售價6,799元起，專案包含一泊二食入住13坪豪華客房，搭配The Lounge大廳酒吧開胃小食松露炸薯條、台式鹽酥蝦、獨家風味炸雞翅三選一、柏克金夏日5曲啤酒2罐及翌日早餐，並合作遊艇業者享有市值700元的雙人50分鐘的大稻埕遊河體驗，若賓客於活動期間的預約週三晚間8點航班，還可加碼欣賞到夏日節精彩煙火秀。

六福居「夏日節」住房專案則為一泊一食，入住18坪大、廳房獨立的都會景觀套房，並享有入住期間一樓交誼廳Happy Hour禮遇，暢飲台灣特色啤酒、飲料與翌日早餐兩客，此外同樣搭配夏日節大稻埕碼頭遊河體驗門票2張，享受浪漫的藍色水路漫遊與夏日節煙火，結束後再前往碼頭旁的貨櫃市集，品味各種異國美食，感受夏日河畔活力，六福居「大稻埕夏日節」住房專案售價5,699元起。

更新時間 : 2023-06-27 23:26 GMT+08:00

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