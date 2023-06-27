跟著台北福華環遊世界細品『法國美饌Le gourmet de France』極致尊榮的奢華饗宴

台北福華大飯店接續「泰國美食節」的熱烈迴響，決定引領饕客們環遊世界品美食！今夏讓我們從熱情的泰國前往歐洲，品嚐高檔奢華的法式饗宴！自7月1日起於一樓彩虹座提供多樣化的經典法式料理及甜點。行政主廚劉文凱融合台灣的新鮮在地食材，打造令人垂涎的法式料理。每道菜秉持傳統方式烹製，搭配精緻擺盤及花樣繁美的裝飾，呈現法餐的文化及精神。

自中世紀以來，「美食」是法國人生活藝術的一部分，其獨特的文化是法國人的驕傲。以豪華食材、精緻的製作過程、講究的用餐順序與禮節而聞名的法國菜，如今在彩虹座自助百匯即可同時品嚐多項頂級法國料理，讓食客沉浸在優雅的法式饗宴，踏上一場無與倫比的法國美食之旅。

「奶油蘑菇白酒燉雞」是法國料理中不可或缺的名菜，雞肉經長時間燉煮後滑嫩多汁，白酒與蘑菇香氣混合奶油豐厚口感，特別適合搭配薯泥或麵包；另一道法式經典代表則是「法式油封鴨」，展現法式烹飪的精髓！主廚特別使用鴨腿替代傳統鴨胸，以低溫慢煮再將外皮煎至金黃酥脆，鎖住肥美的肉汁，搭上主廚秘製醬汁，去油解膩。而清爽消暑的「南法經典尼斯沙拉」，搭上橄欖、鯷魚及安喜奶酪，是炎炎夏日不可缺少的絕配料理。

法國以其精緻的甜點聞名世界，法式甜點更是其中瑰寶。主廚精選了國王派、閃電泡芙、馬卡龍及可現做的蘇塞特可麗餅，款款都經過精巧的製作和精心的味道搭配，將每一道甜點都打造成藝術品。歡迎貴賓們來電彩虹廳預約您的午餐、下午茶及晚餐。