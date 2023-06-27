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歡慶開業二周年！JR東日本大飯店台北推出「繽紛．多彩」住房專案

By 台灣英文新聞
2023/06/27 18:36
JR東日本大飯店台北使用台灣在地鳳梨及香草製作「台灣香草鳳梨酥」。
JR東日本大飯店為了讓旅客能夠體驗日本東北地區的魅力，7月1日至9月30日期間，飯店特別以東北三大祭典為元素進行佈置。

JR東日本大飯店台北使用台灣在地鳳梨及香草製作「台灣香草鳳梨酥」。

JR東日本大飯店為了讓旅客能夠體驗日本東北地區的魅力，7月1日至9月30日期間，飯店特別以東北三大祭典為元素進行佈置。

JR東日本大飯店台北將於今年8月23日迎來開業二週年，為慶祝這一重要里程碑，飯店特別推出名為「繽紛．多彩」的二週年慶住房專案。旅客可在7月1日至9月30日期間入住，體驗來自日本東北文化祭典的佈置氛圍，同時享受飯店別出心裁的尊寵禮遇。專案適用入住行政房型，每晚8,600元起，立即訂房https://reurl.cc/Rzvv4Z

JR東日本集團在日本國內經營9個飯店品牌，擁有57間特色酒店。其中包括承襲百年歷史的「東京車站大飯店」(The Tokyo Station Hotel)、與萬豪酒店集團合作的「東京傲途格精選酒店」(MESM TOKYO)、「大都會飯店」(Metropolitan Hotels)、「梅茲飯店」(Hotel Mets)、以提倡大自然享受悠活生活方式的「FAMILIO」、以車站為據點強調機動性的「FOLKLORO」、結合都市風格與渡假形態的「舞濱夢幻飯店」，改建自知名武家建築且深具文化價值的「和之居角館」，以及首間海外飯店位於台北南京東路的「JR東日本大飯店台北」(Hotel Metropolitan Premier Taipei)等。這些飯店品牌各具特色，為商務和休閒旅行者提供了多樣化的住宿選擇。

JR東日本大飯店台北迎來開業二週年，為了讓旅客能夠體驗日本東北地區的魅力，在7月1日至9月30日期間，飯店特別以日本東北秋田縣、青森縣及宮城縣的三大祭典為元素，分別在一樓大廳以「秋田竿燈祭」、「青森睡魔祭」與B1 HAYASE日本料理「仙台七夕祭」進行展區佈置，讓旅客們沉浸在多彩的文化氛圍中。

「繽紛．多彩」二週年慶住房專案

體驗一趟精彩可期的旅程，即日起預訂JR東日本大飯店台北「繽紛．多彩」二週年慶住房專案，7月1日至9月30日期間入住行政樓層房型，可享行政酒廊禮遇及17:00-19:00 Happy Hour享用精緻特色美食、冰淇淋、更有清酒、飲品等無限暢飲，客房內更附贈「日本鐵道聯名清酒」180ml兩瓶、「日本和紙杯墊」乙份及帶有微微的香草香氣和鳳梨酸甜交融的口感「台灣香草鳳梨酥禮盒」12入乙份，翌日品嘗廣受人氣的Brilliant 鉑麗安自助式早餐，讓旅客在感受豐富而多彩的旅程中，享受一趟輕鬆難忘的住宿體驗。

更新時間 : 2023-06-27 23:25 GMT+08:00

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