板橋凱撒住房專案 HÁI Summer Girl 仲夏「海」之旅

炎熱夏季即將到來，也是玩水的最佳時節，擁有新北最美高空泳池的板橋凱撒大飯店首次跨界與台灣奢華泳裝品牌HÁI swimwear合作，將最具夏季渡假元素的客房、泳池與泳裝融合一起，直接打造「HÁI Summer」主題住房專案，7月1日至8月31日入住每晚5,999元起，含隔日豐盛自助式早餐、專案贈送HÁI品牌禮包及泳裝85折優惠券，若預訂套房每晚7,299元起可再獲贈價值3,680元HÁI精選比基尼泳裝乙套。此外，7月22日及8月19日更舉辦HÁI Summer夏日LIVE音樂泳裝派對，凡是專案房客皆可享免費參加。訂房詳情可洽02-89643968 /網站

HÁI swimwear曾多次登上英國版VOGUE、Tatier、Condé Nast Traveller等知名雜誌推薦泳裝品牌，以獨特的視角，為女人打造出藏於內心既舒適又充滿自信的命定泳裝。HÁI swimwear泳裝設計有別於他家品牌，不論在機能或版型以簡約俐落線條修身剪裁、親膚舒適高超彈性布料等材質，顯腰線設計供應各種身形女性免於身材困擾，提升女人們的信心及安全感，成為衣櫥內今夏命定比基尼泳裝選品。此次推出的「HÁI Summer」住房專案則是專門為女性旅人量身打造，入住飯店享精緻且舒適的住宿客房及自助早餐，並享有HÁI獨家禮遇商品85折優惠外，還可收藏價值1,960元HÁI品牌禮包組，提供海洋織紋100%純棉無捻零壓力毛巾組，親膚柔軟高吸水力的精細質感突顯出生活上的高品味。

除了住房專案外，7月22日(六)及8月19日(六)17:00-20:00於飯店32樓高空戶外泳池將舉辦HÁI Summer夏日LIVE音樂泳裝派對，提供專案房客免費參加，入場可獲得價值2,350元的經典派對禮，包含HÁI帆布圓筒包及板橋凱撒精選玻璃水瓶組(數量有限，贈完為止)，活動現場供應池畔星空吧特調飲品及派對點心、印度Henna手繪圖騰及Q版自畫像等互動體驗以及情境佈置拍照區，HÁI swimwear更邀請DJ音樂表演為派對營造氛圍，讓房客們感受板橋凱撒的夏日魅力，將突破最美高空泳池打卡流量、成為2023年夏日最多人嚮往的新北渡假勝地首衝！