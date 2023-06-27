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2023亞洲生技大會7月26日登場！展覽、論壇規模更勝疫前　國際參與創新高

By 台灣英文新聞
2023/06/27 17:45
圖片載自亞洲生技大會官網

圖片載自亞洲生技大會官網

由全球BIO生技協會與台灣生物產業發展協會(Taiwan BIO)共同籌辦的國際生技產業盛事--2023亞洲生技大會將於7月26至30日假南港展覽館舉辦，今年共有750家指標公司參展、2,000個攤位，整體規模更勝疫情前水準，加上23場國際論壇，預期將有超過30國生技專業人士參與。

今年大會主題為「Embracing Asian Dynamics」，內容包括：亞洲生技論壇、亞洲生技大展、一對一商機媒合會、公司展望說明會、主題研討會等五大活動。

在展覽部份，2022年首度設立的CDMO(委託開發暨製造服務)專區，今年擴大展出，國內外CDMO大廠均不缺席，包括台康、台耀、保瑞、大江生醫、中裕新藥、永昕、啓弘、基龍米克斯、國光、霖揚、進階、博訊、潤雅、日隆精化等國內廠商，以及必帝、FUJIFILM與Wuxi Biologics等國際廠商，一舉躍升展覽最大展區，展示公司最新技術、設備與經營策略。

為展示台灣臨床試驗量能，今年亦新增CRO(臨床試驗)專區，國內外知名臨床機構參展，如精睿、安美睿與明生等公司，而全球知名的CRO公司如徠博科(LabCorp)及ThermoFisher亦首次參與。

國境解封後，今年國際參與創新高，共有來自20國廠商參展，其中美國、英國、澳洲、瑞士、比利時、義大利、波蘭、印度、馬來西亞與奧地利更設置國家館。而去年備受好評的「多國區域合作論壇(Regional Collaboration Forum)」，今年亦擴大規模，包括日本、澳洲、加拿大、馬來西亞、印度、立陶宛、香港等將分別舉辦其生技論壇，並率生技參訪團來台與會，將有超過40家公司來台參與，預期將擴大國際廠商參與與交流，亦希望提供台灣生技醫藥產業更多國際合作及募資的機會。

在國際論壇部份，聚焦2024國際投資趨勢、mRNA與基因治療等創新技術以及市場供應鏈等議題。論壇首日的開幕典禮，特別邀請以成功開發新型冠狀病毒mRNA疫苗，並獲唐獎殊榮的三位關鍵科學家：卡塔林·卡里科（Katalin Kariko）、德魯·魏斯曼（Drew Weissman）和彼得·庫利斯（Pieter Cullis）演講，分享他們在研發mRNA疫苗的心路歷程，以及最新mRNA應用於疾病治療趨勢。

而在投資議題，邀請眾多國際投行探討生醫投資趨勢，包括有台灣先生美譽的寬量國際策略長谷月涵、高盛(Goldman Sachs) 投資醫療事業群主席童牧知(Sam Thong)、

傑富瑞(Jefferies)投資銀行總經理Michael Brinkman、花旗(Citi Group)醫療保健投資銀行部負責人Makiko Iwai以及Nasdaq大中華區商務發展副總監David Chen。

眾所關注的生技產業趨勢，亦特別邀請國際重磅講者分享，包括全球BIO生技協會政策長John Murphy 分享「政府政策變革對生技產業的影響」；國際知名市場研究公司Frost & Sullivan、國際藥品與資訊公司IQVIA以及國際臨床試驗機構Syneos Health 分享在精準醫療、生醫產業以及臨床試驗三大未來趨勢與前景。因疫情影響而成全球關注焦點的CDMO(委託開發暨製造服務)議題，亦特別邀請PwC Strategy& 專家分享疫後的全球供應鏈與CDMO趨勢。

大會籌委會表示，今年不論在展覽或論壇，都有非常多的國際公司參與，期望透過亞洲生技大會，促進台灣國際商機交流及合作，擴大台灣生醫各領域的國際參與綜效。

更新時間 : 2023-06-27 18:31 GMT+08:00

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