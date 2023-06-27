響應世界海洋日！美豔山漁港中間育成基地　放流8000尾魚苗

新北市農業局為推廣農業健康市/式，並響應2023 世界海洋日主題「海洋星球：潮流正在改變」， 辦理世界海洋日系列活動，農業局副局長諶錫輝今(27)日與國立 臺灣海洋大學、貢寮區漁會及美豔山社區一同在全國首創「 美豔山漁港中間育成示範基地」放流魚苗，增裕海洋漁業資源。

美豔山漁港鄰近東北角海域，潮流交匯資源豐富， 魚類及藻類多樣性高，為了讓這豐富的海洋資源可以永續利用， 新北市政府與國立臺灣海洋大學合作， 在美豔山漁港設置全國首創位於漁港的「中間育成基地」， 利用漁港海堤、港灣等優勢條件，建置中間育成場域， 並導入多營養層次水產養殖(IMTA)，營造棲地環境， 減少放流魚苗長途運輸後的不適，及幫助放流魚苗適應野外環境， 提升放流魚苗存活率，「中間育成」 的相關研究成果也成功發表在國際海洋頂尖期刊《海洋科學前沿》（ Frontiers In Marine Science）， 藉此讓更多人認識中間育成在海洋資源復育的益處， 這次活動放流黑毛、斑石鯛、黑鯛及嘉鱲等魚苗共計8000尾。

現場參觀放流活動的美豔山社區民眾蔡依辰表示， 市府在漁港放箱網暫養放流魚苗的規劃很好， 除了增加放流魚苗的存活率，也會聚集許多魚群到漁港裡來， 附近的居民也會主動巡視和告知研究團隊箱網內魚群狀況， 並勸阻遊客或釣客不要在箱網裡釣魚或破壞設施。 新北市漁業處表示，後續將與美豔山社區和貢寮區漁會一起合作，共 同經營美豔山中間育成基地，邀請在地居民及漁民一同參與海洋保育 工作，此外也歡迎大家上FB「新北漁樂快爆」 了解更多美豔山漁港中間育成基地訊息。

新北市漁業處表示，今日美豔山漁港中間育成基地魚苗放流活動除了 響應世界海洋日，以積極行動維護海洋生態、 改善海洋環境及復育海洋資源， 市府也將持續與各單位合作推動海洋保育工作， 同時也呼籲大家一同來守護我們這片美麗的海洋， 讓海洋資源能永續，打造新北成為農業健康市。

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照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供