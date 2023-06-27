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響應世界海洋日！美豔山漁港中間育成基地　放流8000尾魚苗

By 台灣英文新聞
2023/06/27 17:37
照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

新北市農業局為推廣農業健康市/式，並響應2023世界海洋日主題「海洋星球：潮流正在改變」，辦理世界海洋日系列活動，農業局副局長諶錫輝今(27)日與國立臺灣海洋大學、貢寮區漁會及美豔山社區一同在全國首創「美豔山漁港中間育成示範基地」放流魚苗，增裕海洋漁業資源。

美豔山漁港鄰近東北角海域，潮流交匯資源豐富，魚類及藻類多樣性高，為了讓這豐富的海洋資源可以永續利用，新北市政府與國立臺灣海洋大學合作，在美豔山漁港設置全國首創位於漁港的「中間育成基地」，利用漁港海堤、港灣等優勢條件，建置中間育成場域，並導入多營養層次水產養殖(IMTA)，營造棲地環境，減少放流魚苗長途運輸後的不適，及幫助放流魚苗適應野外環境，提升放流魚苗存活率，「中間育成」的相關研究成果也成功發表在國際海洋頂尖期刊《海洋科學前沿》（Frontiers In Marine Science），藉此讓更多人認識中間育成在海洋資源復育的益處，這次活動放流黑毛、斑石鯛、黑鯛及嘉鱲等魚苗共計8000尾。

現場參觀放流活動的美豔山社區民眾蔡依辰表示，市府在漁港放箱網暫養放流魚苗的規劃很好，除了增加放流魚苗的存活率，也會聚集許多魚群到漁港裡來，附近的居民也會主動巡視和告知研究團隊箱網內魚群狀況，並勸阻遊客或釣客不要在箱網裡釣魚或破壞設施。新北市漁業處表示，後續將與美豔山社區和貢寮區漁會一起合作，共同經營美豔山中間育成基地，邀請在地居民及漁民一同參與海洋保育工作，此外也歡迎大家上FB「新北漁樂快爆」了解更多美豔山漁港中間育成基地訊息。

新北市漁業處表示，今日美豔山漁港中間育成基地魚苗放流活動除了響應世界海洋日，以積極行動維護海洋生態、改善海洋環境及復育海洋資源，市府也將持續與各單位合作推動海洋保育工作，同時也呼籲大家一同來守護我們這片美麗的海洋，讓海洋資源能永續，打造新北成為農業健康市。

新北市漁樂快爆: https://www.facebook.com/ntpcfishery/?locale=zh_TW

響應世界海洋日！美豔山漁港中間育成基地　放流8000尾魚苗

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

響應世界海洋日！美豔山漁港中間育成基地　放流8000尾魚苗

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

更新時間 : 2023-06-27 18:30 GMT+08:00

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