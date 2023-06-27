深坑農會結合食農教育做公益　連續十三年種地瓜送愛心

深坑區農會今(27)日與深坑國小在深坑炮子崙登山 步道(茶山古道)旁的農地舉辦第十三屆「種地瓜送愛心」活動， 讓在地學童體驗食農教育，種植2000株甘藷苗， 亦同志工們一起做公益送愛心，預計於4個月後甘藷收成時進行義賣 ，將所得捐給深坑在地弱勢學童及社福團體。

深坑區農會每年於6月舉辦「種地瓜送愛心」活動，今年已邁入第1 3年， 由農會產銷班蔡金來班長無償提供土地給深坑國小學生進行食農教育 體驗，讓學生親自種下甘藷苗，感受到食物的珍貴， 後續由蔡金來班長及志工們全程以友善環境、 愛護土地的農法種植甘藷，讓甘藷保有原來的香甜滋味，10月收成 時更將甘藷作義賣活動， 將義賣所得捐贈給需要的弱勢團體及年輕學子， 做為餐飲或就學資助等，一同落實公益回饋社會。 此外深坑炮子崙登山步道口也有農業局輔導設立的「希望市集」， 販售在地小農當季新鮮農特產品， 此處的希望市集特別以良心商店形式(自助式)經營， 展現深坑在地人情味，歡迎大家假日來炮子崙登山步道健行， 邊享受自然山林蟲鳴鳥叫，邊選購在地小農自產自銷的新鮮農產， 讓身心都有滿滿收穫。

新北市深坑區農會理事長林進發表示， 深坑區農會長期致力於公益活動，不僅設立綠色照顧站， 為社區高齡者提供農業療育課程，也舉辦「種地瓜送愛心」活動， 藉結合食農教育及做公益的資源與理念， 引導青年以多元方式認識與體驗地方農業的特色及故事，共同將「 種地瓜送愛心」的義舉及理念傳遞出去，讓愛延續。

新北市農業局長李玟表示，農業局將秉持「農業健康市/式」理念， 在農村生產地及都會消費地成立19處希望市集據點及開拓26處小 農鮮舖，協助農友打開通路，提供農友展售本市新鮮、 安全農特產品，以及設立智慧希望市集，販售本市小農、 青農商品及農村好物，建構農業、 市民及生態共好的永續大健康環境。

深坑區農會超市網址：https://www. facebook.com/sncis.frm/? locale=zh_TW

照片來源：新北市政府農業局提供

照片來源：新北市政府農業局提供

照片來源：新北市政府農業局提供