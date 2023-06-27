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全國唯一市級專題競賽　提供SDGs、AI、社會責任、防疫專業解方

By 台灣英文新聞
2023/06/27 17:28
三重商工國際貿易科學生獲專題組第一名，由左至右為黃品臻、鄭羽絜、黃于庭、蔡芷妍、郭華蓁，前為指導老師余淑琴。(照片由新北市教育局提供)

三重商工國際貿易科學生獲專題組第一名，由左至右為黃品臻、鄭羽絜、黃于庭、蔡芷妍、郭華蓁，前為指導老師余淑琴。(照片由新北市教育局提供)

新北巿結合新課網及學用合一精神，辦理全國唯一市級專題實作競賽。今年度競賽激烈，專題及創意兩組共127件作品，較2022年90件大幅成長。經書審擇優96件進入決賽，經嚴謹的口語報告，最終選出專題組第一名8件、第二名6件、第三名5件、佳作13件；創意組第一名6件、第二名5件、佳作2件，共計45件獲獎。

教育局長張明文表示，專題實作課程是技術型高中教學與學習重點，也是學習歷程檔案必採項目之一，占甄選入學成績至少四成。為了讓技高生百分百(100%)完備學習歷程，新北市為全國唯一辦理巿級專題實作競賽，提供課程成果展現舞台。同時結合本市與智財局推動申請專利計畫，學生可將所學商品化，為自己未來升學就業加分。

各群組中，商業與管理群主題面向最多元、表現最熱烈。其中專題組第一名為「校園「湛」士，像「海」「廢」行-截斷垃圾，湛藍海洋」，設計者為三重商工國際貿易科學生蔡芷妍、郭華蓁、黃于庭、黃品臻、鄭羽絜。學生有鑑於海洋垃圾的危害，逐一認識更多為海洋付出的團隊、製作海洋環保LINE貼圖，再將貼圖所得捐給環保團體，並在校園中宣導減塑救海洋、大推SDGs。

三重商工指導老師余淑琴表示，在專題實作課程會帶領學生思考議題、發現問題、提出解方。學生自詡海洋環保戰士，呼應湛藍聯盟組織「截斷源頭垃圾」的目標，還在校園發起禁用一次性餐具，將所學應用在生活之中。

創意組第一名作品「你與病毒，就在你一個舉動之間!AI人臉辨識電梯」，開發者是鶯歌工商資料處理科學生洪翊慈、洪紫軒、張珈瑄。發想自疫情期間搭乘電梯，想找出避免接觸病菌的好方式。學生特地向電梯機電管理人員請益，了解電梯的系統運作原理，再結合課堂所學的人臉辨識方式。刷個臉，免接觸、就可搭乘電梯，如非屬大樓人員，自然無法開啟辨識系統，如此也提高居家安全。

鶯歌工商指導老師吳燿宏表示，學生透過手機操作來控制電梯，並透過大數據分析管理住戶，達到零接觸的電梯行程控制，是個具商品化的專題研究，未來將再帶領學生進行專利申請。

教育局表示，新北市以4年8億翻倍經費推動「新北NO.1技職6.0 NewTopWorld世界頂尖人才」技職教育政策白皮書，持續辦理各項競賽、營隊、課程及活動，讓孩子找到自我優勢、豐富學習歷程檔案，全方位引導技職學生邁向未來，成為世界頂尖人才。

全國唯一市級專題競賽　提供SDGs、AI、社會責任、防疫專業解方

三重商工學生在校園中宣傳海洋垃圾影響。(照片由新北市教育局提供)

全國唯一市級專題競賽　提供SDGs、AI、社會責任、防疫專業解方

鶯歌工商資料處理科學生洪翊慈、洪紫軒、張珈瑄與指導老師吳燿宏進行人臉辨識測試。(照片由新北市教育局提供)

全國唯一市級專題競賽　提供SDGs、AI、社會責任、防疫專業解方

鶯歌工商指導老師吳燿宏與學生討論系統程式設計。(照片由新北市教育局提供)

更新時間 : 2023-06-27 18:30 GMT+08:00

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